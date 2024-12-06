Рейтинг очолив легендарний хавбек іспанської "Барселони", чемпіон світу і дворазовий володар Кубку Європи.

Найкращим футбольним півзахисником XXI століття є іспанець Хаві, згідно з новим рейтингом, оприлюдненим британським спортивним порталом GiveMeSport.

На думку аналітиків, легендарний хавбек іспанської "Барселони", чемпіон світу і дворазовий володар Кубку Європи в складі збірної Іспанії наразі є найкращим у своєму амплуа.

Другу позицію посів володар Золотого м'яча 2018 року, півзахисник мадридського "Реала" Лука Модрич – володар Золотого м'яча 2018. Третє міце експерти віддали ще одному іспанцю Андресу Ін'єсті. Далі розташувалися німець Тоні Кроос та бельгієць Кевін де Брейне.

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До топ-10 кращих півзахисників ХХІ століття також увійшли Бастіан Швайнштайгер (Німеччина), Френк Лемпард та Стівен Джеррард (обидва - Англія), Н'Голо Канте (Франція) та Андреа Пірло (італія).

Останні новини футболу

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" вп'яте поспіль програло у Лізі Європи. 28 листопада "біло-сині" у німецькому Гамбурзі з рахунком 1:2 поступилися чеській "Вікторії Пльзень".

Дне раніше донецький "Шахтар" драматично поступився у Лізі чемпіонів. В матчі 5-го туру основного раунду гірники програли нідерландському ПСВ з рахунком 2:3.

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