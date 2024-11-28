Матч пройшов у Гамбурзі на стадіоні "Гамбург-Арена".

Київське "Динамо" програло "Вікторії Пльзень" у поєдинку 5-го туру основного раунду Ліги Європи з рахунком 1:2. Матч пройшов у Гамбурзі на стадіоні "Гамбург-Арена".

У дебюті зустрічі гострішими виглядали номінальні гості. Проте, до реальних моментів справа не дійшла. На старті другої половини "Динамо" забило гол – Шапаренко зупинив на межі воротарського навіс Караваєва, а Вівчаренко відправив м'яч у сітку. Однак, суддівська бригада вгледіла офсайд.

Але на 55-й хвилині в рахунку повела "Вікторія". Їрка залишив м'яч для Видри перед штрафним майданчиком, а досвідчений форвард із дистанції відправив сферу в лівий кут воріт.

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На останній хвилині основного часу "Вікторія" забила вдруге - Шульц отримав достатньо часу в центрі штрафного, щоб холоднокровно відправити м'яч за лінію.

Команда Шовковського спромоглася лише розмочити рахунок - Кабаєв виконав розкішний удар у дальню дев'ятку з лівого флангу на останніх секундах матчу.

Ліга Європи. Основний раунд. 5-й тур.

"Динамо" – "Віктория Пльзень" – 1:2

Голи: Кабаєв (95) – Видра (55), Шулц (90)

Попередження: Бражко (68) – Маркович (45), Гавел (79)

"Динамо": Бущан, Вівчаренко (Герреро, 73), Михавко, Попов, Біловар, Караваєв (Тимчик, 64), Бражко, Шапаренко, Рубчинський (Кабаєв, 64), Буяльський, Ванат

"Віктория Пльзень": Єдлічка, Ємелка, Маркович, Две, Суаре (Гавел, 71), Шулц, Калвах, Черв (Вашулін, 85), Каду, Видра (Слончик, 85), Ірка (Сойка, 77)

"Динамо" зазнало п'ятої поразки поспіль і без жодного набраного очка залишається останньою командою турніру.

Виступи "Динамо" у Лізі Європи

Кияни раніше зазнали чотирьох поразок у євротурнірі і при цьому не забили жодного голу у ворота суперників. У минулому турі основного раунду "біло-сині" поступилися угорському "Ференцварошу" з рахунком 0:4.

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