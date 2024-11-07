"Динамо" програло "Ференцварошу" / фото УНІАН, Олександр Приходько

Київське "Динамо" у номінально домашньому поєдинку у Гамбурзі програло у четвертому турі основного раунду Ліги Європи чемпіонону Угорщини - "Ференцварошу" з рахунком 0:4.

На 17-й хвилині матчу біло-сині залишилися у меншості, після того як за грубий фол пряму червону картку отримав Владислав Дубінчак.

У другому таймі Ференцварош почав активно насідати на ворота киян і врешті відзначився голами. На 54-й хвилині рахунок у матчі відкрив Барнабаш Варга.

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Через дві хвилини після голу Крістоффера Захаріассена гості вели вже 2:0, а до розгрому на 67-й довів Варга, коли забив м’яча головою після навісу.

Фінальну крапку у матчі поставив бразильцський форвард Ференцвароша Салданья.

Динамо Київ – Ференцварош – 0:4

Голи: Варга, 54, 67, Захаріассен, 56, Салданья, 76.

"Динамо"Бущан, Караваєв, Біловар, Михавко (Попов, 80), Дубінчак, Бражко, Шапаренко (Рубчинський, 63), Волошин, Буяльський (Вівчаренко, 24), Кабаєв (Брагару, 63), Ванат (Герреро, 63)

"Ференцварош"Дібуш, Макрецькіс (Каян, 63), Сіссе (Ботка, 55), Гартенманн, Рамірес, Ромменс (Майга, 63), Абу Фанні, Каді, Захаріассен, Траоре (Грубер, 63), Б. Варга (Салданья, 63)

Попередження: Захаріассен, Макрецькіс, Раммен – Шапаренко Бражко.

Вилучення: Дубінчак, 17 (груба гра)

Кияни в нинішньому розіграші Ліги Європи пропустили 10 голів в 4 матчах, при цьому не забивши жодного жодного м'яча і займають останнє місце серед 36 команд.

Виступи "Динамо" в Лізі Європи

У Лізі Європи поки що у віце-чемпіонів України не виходить зовсім нічого. У трьох стартових поєдинках вони набрали нуль очок та не забили жодного гола.

Дебютували "біло-сині" в оновленій Лізі Європи з поразки від "Лаціо" – 0:3.

Потім без особливих шансів поступилися "Хоффенхайму" (0:2), а згодом мінімально програли "Ромі" – 0:1. У грі проти римлян наставник динамівців Шовковський задіяв напіврезервний склад, заощаджуючи сили своєї команди на майбутню зустріч у рамках УПЛ проти "Шахтаря".

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