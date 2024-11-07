Матч пройшов у німецькому Гамбурзі.

Київське "Динамо" у номінально домашньому поєдинку у Гамбурзі програло у четвертому турі основного раунду Ліги Європи чемпіонону Угорщини - "Ференцварошу" з рахунком 0:4.

На 17-й хвилині матчу біло-сині залишилися у меншості, після того як за грубий фол пряму червону картку отримав Владислав Дубінчак.

У другому таймі Ференцварош почав активно насідати на ворота киян і врешті відзначився голами. На 54-й хвилині рахунок у матчі відкрив Барнабаш Варга.

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Через дві хвилини після голу Крістоффера Захаріассена гості вели вже 2:0, а до розгрому на 67-й довів Варга, коли забив м’яча головою після навісу.

Фінальну крапку у матчі поставив бразильцський форвард Ференцвароша Салданья.

Динамо Київ – Ференцварош – 0:4

Голи: Варга, 54, 67, Захаріассен, 56, Салданья, 76.

"Динамо": Бущан, Караваєв, Біловар, Михавко (Попов, 80), Дубінчак, Бражко, Шапаренко (Рубчинський, 63), Волошин, Буяльський (Вівчаренко, 24), Кабаєв (Брагару, 63), Ванат (Герреро, 63)

"Ференцварош": Дібуш, Макрецькіс (Каян, 63), Сіссе (Ботка, 55), Гартенманн, Рамірес, Ромменс (Майга, 63), Абу Фанні, Каді, Захаріассен, Траоре (Грубер, 63), Б. Варга (Салданья, 63)

Попередження: Захаріассен, Макрецькіс, Раммен – Шапаренко Бражко.

Вилучення: Дубінчак, 17 (груба гра)

Кияни в нинішньому розіграші Ліги Європи пропустили 10 голів в 4 матчах, при цьому не забивши жодного жодного м'яча і займають останнє місце серед 36 команд.

Виступи "Динамо" в Лізі Європи

У Лізі Європи поки що у віце-чемпіонів України не виходить зовсім нічого. У трьох стартових поєдинках вони набрали нуль очок та не забили жодного гола.

Дебютували "біло-сині" в оновленій Лізі Європи з поразки від "Лаціо" – 0:3.

Потім без особливих шансів поступилися "Хоффенхайму" (0:2), а згодом мінімально програли "Ромі" – 0:1. У грі проти римлян наставник динамівців Шовковський задіяв напіврезервний склад, заощаджуючи сили своєї команди на майбутню зустріч у рамках УПЛ проти "Шахтаря".

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