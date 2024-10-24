Київське "Динамо" третій матч поспіль грає без перемог і посідає 35 позицію з 36 у "Лізі Європи".

У четвер, 24 жовтня 2024 року, відбувся 3-й тур Ліги Європи, під час якого київське "Динамо" вкотре програло, але цього разу римській "Ромі" з українцем Артемом Довбиком у стартовому складі.

Головною сенсацією стало те, що тренер "Динамо" Олександр Шовковський прийняв рішення випустити на поле резервний склад з метою зберегти основних гравців для матчу з "Шахтарем" - Бущан, Бражко, Шапаренко, Ванат та інші футболісти залишилися на лаві запасних.

Матч почався з того, що "Рома" заволоділа м'ячем і шукала вільні зони на половині поля киян. Це "вилилося" в кілька небезпечних моментів біля воріт "Динамо". Уже на 23 хвилині м'яч опинився у воротах Нещерета - Міхавко на лінії штрафного порушив проти Бальданци, суддя призначив пенальті, який був майстерно виконаний Артемом Довбиком.

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Рахунок ледь не став 2:0, коли той самий Бальданці увійшов праворуч у штрафну зону, просунувся ближче до центру і ледь не влучив у дальній кут воріт.

На 34 хвилині з'явився шанс у "Динамо", коли Герреро зробив ювелірне закидання на хід Тимчику, але той не зміг результативно завершити цей момент. І під кінець другого тайму, вже обмінявшись ролями, мало не забив Герреро після прострілу Тимчика, але влучив у воротаря. Перший тайм закінчено.

У другому таймі у киян був момент зрівняти рахунок через помилку воротаря "Роми" Свілара. Однак Михайленко не зміг влучити в кут воріт після навісу. У результаті розмін небезпечними моментами не змусив на себе чекати - на 80 хвилині Шомуродов ледь не влучив у дальній кут воріт "Динамо", а 5 хвилин потому він з п'яти метрів не зміг влучити у ворота.

Матч так і закінчився з рахунком 1:0 на користь "Роми".

Ліга Європи. Основний раунд. 3-й тур.

"Динамо" - "Рома" - 1:0

Голи: Довбик (23, пенальті)

Предупредження: Анхеліньо (44) - Михавко (23), Рубчинський (37), Шапаренко (90+4)

"Динамо": Нещерет, Михавко, Попов, Біловар, Овчаренко, Рубчинський (Бражко, 63), Андрієвський (Шапаренко, 63), Михайленко (Буяльський, 81), Тимчик, Волошин (Кабаєв, 63), Герреро (Ванат, 69)

"Рома": Свілар, Анхеліньо, Н'Діка, Ермосо, Залевскі, Кане, Ле Фе (Крістанте, 53), Челік, Пізіллі (Пеллегріні, 68), Бальданці (Дібала, 68), Довбик (Шомуродов, 53)

Ліга Європи, 2-й тур

Раніше УНІАН повідомляв про чергову невдачу київського клубу. "Динамо" програло у другому турі Ліги Європи проти німецького "Хоффенхайма".

У "Динамо" у тому матчі хоч і було кілька небезпечних моментів, проте жодному з них не вдалося реалізувати.

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