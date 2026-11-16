За крок від титулу: Світоліна не зуміла завоювати трофей WTA Finals

На Підсумковому турнірі WTA 2026 Світоліна встигла переграти Кароліну Мухову, Аріну Соболенко та Лінду Носкову.

Українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася "нейтральній" Міррі Андрєєвій у фіналі Підсумкового турніру. Поєдинок тривав 1 годину 48 хвилин і завершився з рахунком 5:7, 3:6, повідомляє Чемпіон.

Світоліна вчетверте брала участь у Підсумковому турнірі і тричі доходила до фіналу. В 2018 році вона здобула перемогу.

Таким чином, Світоліна завершує сезон на шостій позиції світового рейтингу з відставанням від п'ятої позиції у 239 очок.

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Водночас, в поточному році українка здобула найбільше перемог над представницями топ-10 рейтингу WTA – 11. Це повторення її особистого рекорду, датованого 2017 роком.

На Підсумковому турнірі WTA 2026 Світоліна встигла переграти Кароліну Мухову, Аріну Соболенко та Лінду Носкову.

Андрєєва стала шостою в історії дебютанткою WTA Finals, якій вдалося здобути титул. Сезон вона завершить на найвищій для себе другій позиції рейтингу.

Еліна Світоліна: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що жіноча збірна України з тенісу вперше в історії вийшла у фінал Кубку Біллі Джин Кінг. Українки перемогли у півфінальному матчі над дворазовими чинними чемпіонками турніру - командою з Італії. Примітно, що другу перемогу українкам забезпечила Еліна Світоліна, яка розгромила лідерку суперниць, Жасмін Паоліні. Це принесло Україні дебютний вихід у фінал Кубку Біллі Джин Кінг. Кубок Біллі Джин Кінг - це найбільші міжнародні командні змагання в жіночому тенісі. Він проводиться Міжнародною федерацією тенісу та є аналогом чоловічого кубка Девіса.

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