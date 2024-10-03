Гра відбулася на стадіоні "Вікасол Рейн-Неккар-Арена" в Німеччині.

У четвер, 3 жовтня 2024 року, відбувся 2-й тур Ліги Європи, під час якого київське "Динамо" вкотре програло - німецькому "Гоффенгайму" з рахунком 2:0.

Перший небезпечний момент біля воріт "Динамо" стався вже на 17-й хвилині, коли Михайленко припустився помилки на лінії штрафного майданчика, і м'яч опинився в ногах Крамарича. М'яч після удару пройшов поруч зі стійкою.

Уже на 22-й хвилині "Гоффенгайм" зумів забити гол після подачі Жандре з правого кута штрафної зони. Михавко не зумів зупинити передачу на Гложека, який легким і точним ударом покотив м'яч у правий кут воріт - Бущан не встиг зреагувати.

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Більше серйозних моментів до кінця першого тайму не було ні в однієї, ні в іншої команди.

Другий тайм розпочався з більш успішного контролю м'яча з боку київського "Динамо", хоча й без успішних просувань до чужих воріт. Натомість противник зумів подвоїти перевагу після того, як Гложек обігрався в стіночку з Крамаричем і вдарив у кут з-за меж штрафного майданчика так, що у Бущана не було жодного шансу.

Проте у "Динамо" було кілька небезпечних моментів біля воріт противника. В одному з них Волошин не дотягнувся до м'яча, після прострілу Кабаєва. У другому - Шапаренко завдав удару з-за меж штрафного, але м'яч пройшов поруч зі штангою.

Ліга Європи. Основний раунд. 2-й тур.

"Динамо" - "Хоффенхайм" - 0:2

Голи: Гложек (22, 59)

Предупредження: Грілліч (40)

"Динамо": Бущан, Дубінчак, Михавко, Попов, Караваєв, Шапаренко (Шепелєв, 90+4), Бражко (Андрієвський, 83), Михайленко (Піхальонок, 70), Волошин, Ванат (Герреро, 70) і Кабаєв (Рубчинський, 83).

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума (Дракслер, 74), Штах, Нсокі, Жандре (Кадержабек, 56), Бішоф, Грілліч (Тохумджу, 56), Прасс, Крамарич (Бюльтер, 74), Гложек і Мерштедт (Брюн-Ларсен, 87).

Ліга Європи, 1-й тур

Раніше УНІАН повідомляв, що "Динамо" стартувало з поразки в основному раунді Ліги Європи. У 1-му турі команда Олександра Шовковського зазнала поразки з рахунком 0:3 проти італійського "Лаціо".

У німецького "Гоффенгайма" ситуація на початку склалася трохи краще - команда зіграла внічию з "Міттьюлландом" із Данії (1:1).

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