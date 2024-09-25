Гра відбулася у німецькому Гамбурзі.

Віце-чемпіон України київське "Динамо" поступилося римському "Лаціо" у першому матчі на стадії основного етапу Ліги Європи з рахунком 0:3.

На п'ятій хвилині Педро перед штрафним проштовхнув м'яч на Діа, той увійшов у майданчик і пробив повз Бущана, відкривши рахунок у матчі. На 34-й хвилині самотній Деле-Баширу з меж штрафного майданчика пробив о дев'ятці після розрізної передачі Весіно. А в наступній атаці римлян він виконав роль асистента, коли Діа головою замкнув навіс з правого флангу.

Зі стартом другої половини римляни знову були небезпечнішими в атаці. Шовковський спробував змінити перебіг подій серією замін. У єдиноборстві з Дзакканьї Брагару ненароком настав шипами на ногу опонента, а рефері після перегляду повтору залишив киян у меншості.

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Наприкінці "Лаціо теж виявилося вдесятьох після фолу Носліна проти Дубінчака. "Динамо" могло уникнути розгрому, але постріл Андрієвського зі штрафного наприкінці основного часу парирував Проведель.

Ліга Європи. Основний раунд. 1-й тур.

"Динамо" – "Лаціо" – 0:3

Голи: Діа (5, 35), Деле-Баширу (34)

Попередження: Дубінчак (63), Михавко (93) – Романьоли (88)

Вилучення: Брагару (72, груба гра) – Нослін (82, груба гра)

"Динамо": Бущан, Дубінчак, Михавко, Себальос (Біловар, 19), Тимчик, Шапаренко (Рубчинський, 64), Бражко, Піхальонок (Андрієвський, 84), Кабаєв (Герреро, 84), Ванат, Ярмоленко (Брагару, 64)

"Лаціо": Проведел, Пеллегріні, Романьолі, Патрик (Хіла, 57), Марушич, Весіно, Ровелла, Педро Родрігес (Дзакканьї, 68), Деле-Баширу (Нослін, 79), Чауна (Ісаксен, 57), Діа (Кастельянос, 68)

Українські клуби в Єврокубках

Завдяки жеребу у Лізі Європи цього сезону кияни зіграють, крім "Лаціо", ще проти "Хоффенхайма" (3 жовтня), "Роми" (24 жовтня), "Ференцвароша" (7 листопада), "Вікторії" Пльзень (28 листопада), "Реал Сосьєдада" (12 грудня), "Галатасарая" (21 січня) та РФШ (30 січня).

Номінально домашнім стадіоном столичного клубу "Динамо" (Київ) на майбутніх матчах у рамках групового етапу Ліги Європи буде "Гамбург Арена" в однойменному німецькому місті через його інфраструктуру та підтримку української діаспори. Про це повідомив віце-президент клубу "Динамо" (Київ) Дмитро Бріф під час презентації, присвяченої старту команди в основному раунді Ліги Європи УЄФА.

Чемпіон України донецький "Шахтар" зіграв внічию на виїзді проти італійської "Болоньї" у першому матчі нового сезону Ліги чемпіонів. Матч завершився з рахунком 0:0. Наступний матч "гірники" зіграють проти "Аталанти" 2 жовтня.

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