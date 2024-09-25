Він зізнався, що зараз дуже мало дивиться український футбол, тому не може згадати за всіх гравців.

Колишній капітан київського "Динамо" та ексгравець збірної України з футболу Микола Морозюк назвав трьох найкращих, на його думку, футболістів Української премʼєр-ліги.

В інтервʼю YouTube-каналу "Львівич" він зауважив, що здивований тим, як розвиваються футбольні клуби та інфраструктура під час війни. І оскільки зараз дуже мало легіонерів, в українських футболістів зараз є величезні шанси показати себе.

"Не буду приховувати, для мене Судаков – як уболівальник можу сказати – був до Чемпіонату Європи прямо "вау". Десь зараз, можливо, він трошечки інакший, критика... Рейтинг трошки впав. Але він для мене однозначно топовий гравець, який має бути на найвищому рівні. Коля Шапаренко...", – скзазав Морозюк.

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Екскапітан "Динамо" зазначив, що здивований грі Владислава Кабаєва.

"Якось він грав дуже примітивно на рівні "Динамо" Київ, якийсь був посередній рівень. Зараз він набагато креативніший. Кожен сезон зʼявляються нові гравці", – додав він.

При цьому Морозюк зізнався, що зараз дуже мало дивиться український футбол, тому не може згадати за всіх гравців.

Хто такий Микола Морозюк

Микола Морозюк – український футболіст, відомий своїми виступами за київське "Динамо" та збірну України. Він був вихованцем столичного клубу, але більшість часу на початку кар'єри провів в оренді в інших українських клубах, зокрема в "Оболоні" та "Кривбасі".

Повернувшись до основної команди "Динамо", він грав на позиції правого захисника і правого півзахисника. В 2019 році на правах оренди перейшов до турецького клубу "Чайкур Різеспор", де грав до 2021 року. Крім того, Морозюк провів кілька матчів за національну збірну України.

Футбольну карʼєру він офіційно завершив у 2023 році. Морозюк провів понад 400 матчів, двічі вигравав Чемпіонат України, тричі – Кубок України, виступав також у Лізі Чемпіонів та Лізі Європи.

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