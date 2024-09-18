Матч відбувся в Італії.

Чемпіон України донецький "Шахтар" зіграв внічию на виїзді проти італійської "Болоньї" у першому матчі нового сезону Ліги чемпіонів. Матч завершився з рахунком 0:0.

Після першого поєдинку "Шахтар" ділить 8-9 місце з "Болоньєю" у таблиці ЛЧ з 1 очком. Наступний матч "гірники" зіграють проти "Аталанти" 2 жовтня.

Українські клуби в Лізі Чемпіонів

Єдиним представником Ліги Чемпіонів від України цьогоріч буде донецький "Шахтар". Крім "Болоньї", серед інших суперників гірників – "Баварія", "Боруссія" Дортмунд, "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз", "ПСВ" та "Брест".

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Варто зазначити, головною відмінністю оновленого турніру є те, що тепер Ліга Чемпіонів фактично не має групового етапу. Оскільки звичні всім групи скасували. Тепер кожна команда-учасниця має зіграти вісім ігор з різними суперниками – чотири вдома і чотири на виїзді. Результати фіксуються в загальній групі з усіх 36 команд, де й визначаються кінцеві учасники раунду плей-оф.

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