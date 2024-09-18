Він зауважив, що представники клубу кілька разів намагалися зв'язатися з ФІФА, але всі двері були закриті.

ФІФА не підтримує донецький футбольний клуб "Шахтар" на тлі війни.

Про це заявив в інтерв'ю німецькому порталу T-Online гендиректор клубу Сергій Палкін. Він навів приклад, що після початку війни ФІФА дозволила легіонерам з українських команд виїхати в інші країни без будь-яких виплат. На думку Палкіна, це несправедливо.

"Найгірший приклад стався після початку війни, коли ФІФА дозволила гравцям покидати клуб безкоштовно. Це коштувало нам мільйонів євро. Легіонери підписали контракти з іншими командами, які через деякий час їх продали. Це несправедливо. Вони не тренували, не розвивали їх, але отримали за них багато грошей, і ФІФА це підтримала", - деталізував Палкін.

Відео дня

Він додав, що представники ФІФА не запросили представників української асоціації футболу, щоб обговорити можливі шляхи вирішення цієї ситуації.

"Я б не став просити виплатити нам мільйонні компенсації, оскільки це не так-то просто, але така поведінка ФІФА - це ганьба", - висловив думку він.

"Ми кілька разів намагалися зв'язатися з ФІФА, але всі двері були закриті. Це найбільша ганьба. Ми відчували себе покинутими ФІФА... ", - сказав він.

Палкін зазначив, що в Україні гинуть люди, але станом на сьогоднішній день із ФІФА навіть жодного разу не зателефонували, щоб висловити підтримку.

"Шахтар" під час війни

Після 2014 року український клуб переїхав із Донецька до Києва, Харкова, а потім до Львова. Однак, після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року команда грала домашні матчі європейських турнірів у Варшаві, а також Гамбурзі та Гельзенкірхені.

Вас також можуть зацікавити новини: