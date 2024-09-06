Загалом ця команда програла 196 із 205 матчів, в яких вона виступала.

Футбольна збірна Республіки Сан-Марино вперше у своїй історії змогла здобути перемогу в офіційному матчі. Як пише Sky News, це сталося у поєдинку проти іншої карликової держави – Ліхтенштейну.

Зазначається, що матч, який проходив у межах Ліги націй УЄФА, закінчився з мінімальним переможним рахунком – 1:0. Ніко Сенсолі забив на 53-й хвилині, подарувавши своїй мікроскопічній країні історичний тріумф.

Раніше Сан-Марино вже перемагала Ліхтенштейн з таким же рахунком у 2004 році. Але тоді це був товариський, а не офіційний матч.

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У загальносвітовому рейтингу ФІФА команда Сан-Марино посідає останнє 210 місце. Для порівняння, Ліхтенштейн теж не далеко пішов – 199 місце.

Команда Сан-Марино програла 196 із 205 матчів, які вона зіграла за свою історію. Найрозгромніша поразка сталася у домашньому матчі проти Німеччини у 2006 році: 13-0. Також команда має у своєму "портфоліо" сім поразок з 10 і більше пропущеними голами.

Також збірна Сан-Марино встановила європейський рекорд, зігравши понад 20 матчів поспіль, не забивши в них жодного гола. Це сталося протягом 2008–2012 років.

Попри таку сумну історію, збірна Сан-Марино має принаймні одну причину для гордості. Наприклад, команда понад 20 років тримала рекорд за найшвидшим голом у ворота суперника. Це сталося у 1993 році, коли ворожі ворота "відкоркували" вже через 8,3 секунди. І сталося це у матчі не з абиким – зі збірною Англії. Щоправда, той матч закінчився з рахунком 7-1 на користь англійців.

Причиною такого сумного становища збірної Сан-Марино є крихітні розміри та мізерне населення країни. Там просто немає достатньої кількості талановитих футболістів. Ба більше, команда складається переважно з гравців-любителів, які мають основну роботу, а футбол для них – це просто хобі.

Однак їхній статус найгіршої футбольної команди в світі приніс їм велику кількість прихильників у всьому світі, які симпатизують цим гордим невдахам.

Сан-Марино: що це за країна

Сан-Марино — одна з найменших і одночасно найстаріших країн світу (у нинішньому вигляді безперервно існує із середини 9 століття). Вона розташована на північному сході Апеннінського півострова, і з усіх боків оточена територією Італії. Площа держави становить приблизно 61 квадратного кілометра (це трохи менше за територію Дніпровського району Києва), а населення близько 34 тисяч осіб.

Держава має унікальну політичну систему: це парламентська республіка з двома капітанами-регентами, які обираються кожні шість місяців. Економіка Сан-Марино базується на туризмі, фінансових послугах та виробництві сувенірів.

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