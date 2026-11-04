Колишній чоловік Світоліної офіційно завершив свою 22-річну кар’єру в тенісі

У жовтні Світоліна повідомила про розлучення.

На турнірі Paris Masters відбулася офіційна церемонія, присвячена завершенню 22-річної професійної кар'єри Гаеля Монфіса, колишнього чоловіка української тенісистки Еліни Світоліної.

Як пише Independent, 40-річний Монфіс планував завершити кар’єру, виступивши востаннє на паризькому турнірі. Однак у жовтні він тихо пішов зі спорту – його ім’я просто з’явилося у списку неактивних гравців Міжнародного агентства з забезпечення чесності в тенісі (ITIA) без жодних пояснень. Це сталося на тлі розпаду його шлюбу з українською тенісисткою Еліною Світоліною.

За свою кар’єру Монфіс завоював 13 титулів ATP в одиночному розряді: перший трофей він здобув у Польщі в 2005 році, а останній – в Окленді в січні 2025 року, ставши при цьому найстаршим тенісистом у чоловічому турі, який виграв турнір.

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Його найкращими результатами на турнірах Великого шолома стали виходи до півфіналу Відкритого чемпіонату Франції (2008) та Відкритого чемпіонату США (2016), а у світовому рейтингу він піднімався до шостого місця. Його шлях на турнірах Великого шолома завершився на Відкритому чемпіонаті США цього року, де у другому колі він поступився американцеві Лернеру Тієну.

Розлучення Світоліної та Монфіса

Нагадаємо, 19 жовтня українська тенісистка Еліна Світоліна повідомила, що розлучається зі своїм чоловіком, тенісистом Гаелем Монфісом. Еліна та Гаель одружилися у 2021 році в Женеві. Через рік у них народилася донька Скай.

Світоліна розповіла, що причин, через які вона вирішила розлучитися з чоловіком – французьким тенісистом Гаелем Монфісом – після п’яти років шлюбу, було кілька. Тенісистка написала, що, проживши понад 4,5 роки в умовах війни, вона зрозуміла, що не відчуває себе по-справжньому щасливою. Також спортсменка додала, що деякі речі занадто особисті, щоб ділитися ними публічно.

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