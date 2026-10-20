Монфіс достроково завершив тенісну кар'єру: ЗМІ розкрили причину

Про те, що рішення було раптовим говорять і заплановані змагання, які тепер автоматично скасовані.

Французький тенісист Гаель Монфіс раптово оголосив про завершення професійної кар'єри через розлучення з українською тенісисткою Еліною Світоліною.

Як повідомило видання L'Equipe, сезон-2026 став останнім у кар'єрі 40-річного спортсмена. Цього місяця він офіційно отримав статус гравця, який завершив виступи, що підтвердили в Міжнародному агентстві з доброчесності у тенісі.

Про те, що рішення було раптовим говорять і заплановані змагання, які тепер автоматично скасовані. Зокрема, Монфіс мав попрощатися під час виступів на турнірі у Ліоні й паризькому "Мастерсі".

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Як зазначило видання L'Equipe, рішення француза достроково завершити кар'єру було зумовлено розлученням зі Світоліною. Заплановані змагання він вирішив скасувати, щоб уникнути публічності на тлі завершення стосунків з українською тенісисткою.

Розлучення Світоліної і Монфіса

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня про розлучення з Монфісом Світоліна оголосила в Instagram-дописі.

Після двох років стосунків Еліна Світоліна та Гаель Монфіс одружилися 16 липня 2021 року у Женеві. У жовтні 2022 року у пари народилася донька, яку назвали Скай.

У 2019 році спортсменка привозила Монфіса до України. Вони відвідували Київ та Одесу.

У 2026 році Світоліна та Монфіс уперше в кар'єрі провели в парі офіційний турнір: зіграли у міксті Відкритого чемпіонату США, діставшись півфіналу.

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