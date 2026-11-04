Без Ярмоленка та Мудрика: Мальдера оголосив склад на вирішальні матчі Ліги Націй

У складі є один новачок.

Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера оголосив, з яким складом він поїде на два вирішальні матчі Ліги Націй. Список оприлюднили на офіційних сторінках Української асоціації футболу.

Відтак, до основного списку увійшли 25 футболістів, зокрема один новачок – Олексій Кащук. Ще 9 виконавців потрапили до резервного списку. До списку не потрапили одразу кілька ключових гравців збірної. Зокрема лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко, а також голкіпер мадридського "Реалу", який нещодавно приніс "вершковим" перемогу в "Ель-класіко". Також до складу не увійшов Михайло Мудрик, який продовжує відновлюватися після травми. Хоча після попередніх матчів збірних повідомлялося, що Мальдера розраховує на українського хавбека "Тоттенгему". Весь список запрошених футболістів:

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк), Георгій Єрмаков ("Харків").

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Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – "Шахтар" Донецьк), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – "Полісся" Житомир), Ілля Забарний ("Парі Сен-Жермен" Париж, Франція), Тарас Михавко ("Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Крупський ("Харків").

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – "Шахтар" Донецьк), Олександр Андрієвський ("Полісся" Житомир), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн", Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія).

Атакувальні гравці: Георгій Судаков ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (обидва – "Полісся" Житомир), Олександр Зубков ("АЕК" Афіни, Греція), Матвій Пономаренко ("Динамо" Київ), Данило Сікан ("Андерлехт" Брюссель, Бельгія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Олексій Кащук ("Карабах" Агдам, Азербайджан).

Резервний список: Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Руслан Нещерет, Георгій Бущан (усі – "Динамо" Київ), Артем Довбик ("Болонья", Італія), Олександр Драмбаєв ("ЛНЗ" Черкаси), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Артем Бондаренко ("Аль-Аглі" Джидда, Саудівська Аравія), Тімур Тутєров ("Сандерленд", Англія).

Зауважимо, що найбільше футболістів в основному складі – це гравці житомирського "Полісся" та донецького "Шахтаря" – по 5 виконавців. Тоді як від київського "Динамо" в основний список увійшло двоє футболістів. Ще 4 потрапили до резервного списку.

Нагадаємо, матчі збірної України в Лізі Націй пройдуть 14 та 17 листопада проти національних команд Північної Ірландії та Грузії відповідно. Попри вдалий початок, до цих матчів підопічні Мальдери підходять у ролі аутсайдера. За 4 гри в них лише 4 очки, що дозволяє їм посісти третю сходинку в своїй таблиці. Найближчий суперник, збірна Угорщини, має в запасі 7 очок, зокрема завдяки перемозі над українцями в матчі 4 туру з рахунком 2:1.

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