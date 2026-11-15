Молодіжну збірну Росії з хокею не допустили до чемпіонату світу 2027 року

Причиною стала позиція уряду Канади.

Рада Міжнародної федерації хокею (IIHF) не допустила молодіжну збірну Росії до чемпіонату світу 2027 року. Про це йдеться в заяві ради.

Зазначається, що російська збірна U20 не зможе взяти участь у чемпіонаті світу через позицію уряду Канади та офіційно введені ним обмеження щодо російських хокеїстів.

У IIHF зазначили, що ретельно проаналізували можливість альтернативної організації змагань. Зокрема, розглядалися варіанти, що дозволяють провести турнір за інших умов. Однак було прийнято рішення провести чемпіонат саме в Канаді.

Відео дня

Молодіжний чемпіонат світу 2027 року відбудеться з 26 грудня 2026 року по 5 січня 2027 року. Змагання прийматимуть два канадські міста – Едмонтон і Ред-Дір.

Останні новини хокею

Раніше шведське видання Sportbladet повідомляло, що Україна ризикує втратити місце в елітному дивізіоні чемпіонату світу з хокею 2027 року через рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який дозволив російській збірній повернутися до міжнародних змагань.

Однак пізніше колишній віцепрезидент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Калерво Куммола повідомив, що Україну не виключатимуть із числа учасників чемпіонату світу з хокею 2027 року в елітному дивізіоні. Він зазначив, що обговорював це питання з кількома особами, зокрема з керівництвом IIHF.

Крім того, раніше прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що російські хокеїсти не зіграють на молодіжному чемпіонаті світу, який відбудеться в канадських Едмонтоні та Ред-Дірі наприкінці грудня цього року та в січні наступного року. Він пояснював, що причиною є війна РФ проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: