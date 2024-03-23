За його словами, попереду Україна матиме вирішальний матч зі збірною Ісландії, який відбудеться у Вроцлаві.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко відреагував на перемогу збірної над Боснією і Герцеговиною. Відомо, що українська команда перемогла суперників з рахунком 2:1 у плей-оф Євро-2024.

Він наголосив, що українські футболісти показали справжній характер, за допомогою якого вибороли перемогу.

"Вітаю збірну Україну з дуже важливою перемогою! Команда показала характер та боролася до останньої хвилини - молодці! Попереду вирішальний поєдинок у Вроцлаві зі збірною Ісландії. Ідемо до мети", - написав він у своєму Facebook.

Відомо, що у фіналі плей-оф за можливість грати на Євро-2024 Україна проведе матч з Ісландією, який відбудеться 26 березня.

Як писав УНІАН, збірна України спочатку програвала Боснії та Герцеговині з рахунком 1:0, проте після того, як Роман Яремчук вийшов на заміну, зрівняв рахунок на 85-й хвилині після пасу Юхима Коноплі. А вже на 88-й хвилині українці забили свій переможний гол, який виконав Артем Довбик. Тому завдяки цій перемозі, Україна продовжила свій шлях на Євро-2024.

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Раніше повідомлялося, що тренер одеського футбольного клубу "Чорноморець" вирішив не повернутися зі зборів команди з Туреччини та залишився за кордоном. Проте в команді знайшли спосіб, як покарати тренера-втікача.

Також стало відомо, що Юрій Калитвинцев більше не є головним тренером житомирської футбольної команди "Полісся".

"Це було надважке для нього рішення, так само і для мене узгодити його. Юрій Калитвинцев - людина, яку я дуже поважаю. З кожним роком нашої співпраці ця повага ставала лише сильнішою. У нас сформувалися тісні та довірчі стосунки, які я дуже ціную та ніколи не забуду, що він зробив для футбольного клубу "Полісся", - розповів президент "Полісся" Генадій Буткевич.

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