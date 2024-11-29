Український гравець Артем Довбик може потрапити до символічної збірної 2024 року.

FIFA оголосила претендентів на свої індивідуальні нагороди премії The Best. "Найкращим воротарем 2024 року" може стати український голкіпер Андрій Лунін, повідомляють на сайті федерації.

На потрапляння до символічної збірної 2024 року претендує український гравець Артем Довбик із римської "Роми", який став претендентом на звання "Найкращий нападник року". Крім цього, до списку номінантів на отримання нагороди "Найкращий захисник року" увійшов бразилець Ніно, який грає за пітерський "Зеніт".

Номінанти на звання найкращого воротаря 2024 року за версією FIFA:

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Андрій Лунін, "Реал Мадрид";

Давид Райя, "Арсенал";

Едерсон Мораес, "Манчестер Сіті";

Еміліано Мартінес, "Астон Вілла";

Джанлуїджі Доннарумма, "Парі Сен-Жермен";

Майк Меньян, "Мілан";

Унаї Сімон, "Атлетик Більбао".

Номінанти на звання найкращого гравця 2024 року за версією FIFA:

Ліонель Мессі, "Інтер Маямі";

Родрі, "Манчестер Сіті";

Вінісіус Жуніор, "Реал Мадрид";

Флоріан Віртц, "Байєр";

Ламін Ямал, "Барселона";

Джуд Беллінгем, "Реал Мадрид";

Тоні Кроос, завершив кар'єру;

Федеріко Вальверде, "Реал Мадрид";

Дані Карвахаль, "Реал Мадрид";

Ерлінг Голанд. "Манчестер Сіті";

Кіліан Мбаппе, "Реал Мадрид".

Зазначається, що голосування триватиме з 29 листопада по 10 грудня включно.

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