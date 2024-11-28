Попередній рекорд належав Фернандо Муслері з "Галатасарая".

27 листопада під час матчу із ПСВ голкіпер донецького "Шахтаря" Дмитро Різник встановив рекорд Ліги чемпіонів.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці клубу в соцмережі Х. Воротар зробив 15 сейвів під час поєдинку. Це найкращий показник в історії єврокубку за один матч.

"Наш воротар установив рекорд Ліги чемпіонів за кількістю сейвів у матчі з ПСВ", – сказано у дописі.

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Sport.ua зазначає, що попередній рекорд належав Фернандо Муслері з "Галатасарая". Він зробив 12 сейвів, виступаючи за турецький клуб у грі проти "Реала" у сезоні 2019/20.

ПСВ - "Шахтар"

27 листопада на полі стадіону Філіпс в Ейндховені донецький "Шахтар" зустрівся з ПСВ в рамках 5 туру Ліги чемпіонів.

Початок гри видався для "гірників" вдалим. Вже на перших хвилинах матчу гравець "Шахтаря" Данило Сікан забив у ворота суперника. На 37 хвилині Зубков відзначився другим голом.

У другому таймі "Шахтар" залишився у меншості після вилучення Педро Енріке. Клуб втратив перевагу в два голи на останніх хвилинах матчу, коли на 87 хвилині Тілльман відправив мʼяч у ворота. Він був автором і другого голу ПСВ – на 90 хвилині.

Вже на 95 хвилині ПСВ вирвав перемогу у грі. Матч завершився із рахунком 3:2 на користь господарів.

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