При цьому він додав, що не можна виключати будь-який сценарій, але "ця версія звучить надто фантастично і з великою кількістю логічних прогалин".

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк прокоментував дані про те, що допінг міг потрапити в організм півзахисника збірної України та лондонського Челсі Михайла Мудрика від корови.

Нагадаємо, перед цим журналіст Ігор Бурбас повідомив, що в розташуванні національної збірної футболісту зробили укол стовбурових клітин, узятих від корови, в організмі якої міг бути мельдоній.

Однак, на думку Бабелюка, ця версія сумнівна, оскільки у сучасній медицині існують більш перевірені методи.

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"Стовбурові клітини - це давно відома і поширена в Європі і світі процедура, яку почали активно використовувати задовго до України. Щоправда, беруться ці стовбурові клітини з тканин самого пацієнта - жиру, кісткового мозку чи крові - для уникнення імунної реакції відторгнення. Про те, щоб брати такі компоненти у тварин, взагалі мовине йде, адже це небезпечно", - зазначив фахівець.

"Про неймовірний сценарій зараження корови мельдонієм, з якої взяли клітини, щоб ввести Мудрику в коліно, навіть думати відмовляюся, бо такі препарати проходять хоча б якесь мінімальне очищення, сертифікування і підготовку перед тим як бути введеними", - пояснив лікар.

При цьому він додав, що не можна виключати будь-який сценарій, але "ця версія звучить надто фантастично і з великою кількістю логічних прогалин".

Спортивний лікар висунув версію, що Мудрику могли вколоти препарат актовегін, але це все одно не пояснює, звідки в організмі гравця мельдоній.

"Всі ці мельдонії, актовегіни, коровʼячі сироватки - це невігластво і крінж, що у мене просто немає слів, як гравець рівня збірної України і Челсі може у такому загрузнути", - висловив думку фахівець.

Мудрик попався на допінгу: що відомо

Нещодавно стало відомо, що український футболіст Михайло Мудрик здав тест на допінг. Допінг-проба, яка дала позитивний результат, була відібрана у Мудрика ще наприкінці жовтня.

17 грудня Мудрик підтвердив, що здав позитивний тест на допінг. Однак запевнив, що не вживав заборонені речовини свідомо.

Незабаром має бути перевірена друга проба, яка остаточно підтвердить чи навпаки спростує першу пробу. Якщо підтвердиться, що Мудрик вживав допінг, йому загрожуватиме до чотирьох років дискваліфікації.

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