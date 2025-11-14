Зараз наша збірна перебуває на третьому місці, що може змінити ситуацію.

Збірна України програла Франції з рахунком 0:4 і, таким чином, ускладнила собі завдання в боротьбі за місце на Чемпіонаті світу 2026 року. Українським футболістам під керівництвом Сергія Реброва залишився єдиний матч, перемога в якому зберегла б шанси на вихід у плей-офф.

За результатами передостаннього туру перше місце в групі D посідає Франція, оформивши 4 перемоги і зігравши один матч внічию. Французи за допомогою впевненої перемоги над Україною змогли напряму вийти на ЧС-2026. Україна ж опустилася на третє місце і має 7 очок, як і збірна Ісландії.

Фінальний матч України

У неділю, 16 листопада, Україна зустрічається в Польщі з Ісландією. Для нашої команди це "домашній матч", який відбудеться на стадіоні у Варшаві. Навіть нічия не дозволить нашій збірній продовжити боротьбу за місце на Чемпіонаті світу через різницю м'ячів.

Якщо Україні вдасться перемогти, вона гратиме в стикових матчах, які відбудуться в березні 2026 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна зобов'язана вийти на Чемпіонат світу-2026. Про це заявив президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

