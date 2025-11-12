Андрій Шевченко пояснив, чому результати майбутніх поєдинків дуже важливі.

Для України надзвичайно важливо вийти на Чемпіонат Світу з футболу, який відбудеться вже наступного року в Північній Америці (Канада, США та Мексика), заявив президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. За його словами, наша збірна має представляти свою країну на міжнародній арені, нагадуючи про Україну.

"По-друге, це велике спортивне досягнення. Ми виходили на чемпіонат світу лише одного разу - у 2006 році, коли програли Італії на стадії чвертьфіналу", - наголосив Шевченко в інтерв'ю L'Équipe.

За його словами, тепер українським футболістам необхідно повторити цей успіх, здобувши важливу перемогу (вихід на ЧС-2026) не тільки для самих гравців, а й для всієї футбольної спільноти.

Попереду на збірну України чекає два вирішальні поєдинки - проти Франції та Ісландії. І саме результати двох матчів вирішуватимуть нашу долю. Програвши обидва - на Чемпіонат світу ми не потрапимо. Але якщо будуть позитивні результати, то ми можемо або напряму вийти в плей-офф, або ж через стикові матчі.

Збірна України у кваліфікації на Чемпіонат світу

Наші футболісти зіграли вже чотири поєдинки, набравши 7 очок і посідаючи друге місце в групі D. Перше місце належить Франції з 10 очками. Далі йдуть Ісландія та Азербайджан. Попереду на Україну чекають матчі з Францією (13 листопада) та з Ісландією (16 листопада).

Раніше УНІАН повідомляв, що один із ключових гравців збірної не допоможе Україні в матчах із Францією та Ісландією. Нападник "Роми" Артем Довбик зазнав ушкодження у грі 11-го туру італійської Серії А проти "Удінезе".

