Збірна втримала друге місце у групі.

13 жовтня у польському Кракові відбувся футбольний матч між національними збірними України і Азербайджану. Команди вийшли на поле в рамках 4-го туру кваліфікаційної групи D відбору на чемпіонат світу 2026 року.

Україна здолала суперника з рахунком 2:1. Це друга перемога України в рамках відбору.

Голами відзначилися Гуцуляк (30), Малиновський (64). На 45+3 Миколенко забив автогол.

Відео дня

Варто зазначити, що рахунок матчу міг би бути більшим, адже на 88 хвилині Волошин забив третій гол, однак після перегляду VAR австрійський суддя Себастьян Гісхамер скасував гол.

Завдяки перемозі в цьому матчі збірна втримала друге місце у групі відбору на ЧС-2026. Наразі українська команда має на своєму рахунку 7 очок.

У групі D, окрім України та Азербайджану, присутні також збірна Франції (на 1 місці) та Ісландії (на 3 місці).

Сьогодні Ісландія зіграла з Францією, рахунок – 2-2. Якщо Україна програє Франції, то врятує збірну лише перемога над Ісландією.

Україна – Азербайджан (2:1)

Голи: Гуцуляк (30), Малиновський (64) – Миколенко (45+3, автогол).

Попередження: Маліновський (45+1), Михайліченко (50) – Магомедалієв (45+1)

Стартові склади команд

Збірна України: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля (Михайліченко, 46), Волошин, Очеретько (Бондаренко, 71), Ярмолюк (Бондар, 85), Малиновський (Шапаренко, 71), Гуцуляк (Калюжний, 85), Довбик.

Запасні: Бущан, Різник, Сваток, Бондар, Бражко, Ванат, Назаренко, Велетень, Калюжний.

Збірна Азербайджану: Магомедалієв, А.Гусейнов (Алієв, 85), Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов, Джафаргулієв, Т.Байрамов (Ахмедзаде, 85), Хайбулаєв, Махмудов, Нурієв (Гурбанли, 61), Ахундзаде (Емрелі, 85).

Запасні: А.Байрамов, Джафаров, Гаджиєв, Хачаєв, Емрелі, Ахмедзаде, Дашдамиров, Д.Гусейнов, Абдуллазаде, Алієв.

Інші новини футболу

Французький футболіст Антуан Грізманн назвав п'ятірку гравців, яких він вважає найкращими в історії. Найсильнішим футболістом він назвав свого співвітчизника Зінедіна Зідана.

Ліонель Мессі опинився на другому місці. Кріштіану Роналду до пʼятірки Грізманна не потрапив.

Вас також можуть зацікавити новини: