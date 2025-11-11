Форвард збірної України та італійської "Роми" Артем Довбик не допоможе "жовто-синім" у матчах відбору на Чемпіонат світу 2026 проти Ісландії та Франції. Про це повідомили у пресслужбі Української асоціації футболу.
"Нападник збірної України та "Роми" Артем Довбик через ушкодження, якого він зазнав у грі 11-го туру італійської Серії А проти "Удінезе", не зіграє за національну команду в листопадових матчах відбору ЧС-2026", – повідомили в УАФ.
Як повідомляє Sportmediaset, внаслідок травми український форвард може пропустити від 4 до 6 тижнів. Обстеження виявило у футболіста пошкодження сухожилля прямого м’яза лівого стегна.
Довбик зіграв усі чотири матчі за національну збірну України в рамках відбору на ЧС-2026. Голами та асистами гравець у цих зустрічах не відзначався.
Таким чином на вирішальні матчі відбору збірна України поїде з двома нападниками – Владиславом Ванатом з іспанської "Жирони" та Романом Яремчуком з грецького "Олімпіакоса".
Нагадаємо, збірна України наразі проводить підготовку до вирішальних матчів відбору до Чемпіонату світу. Вже 13 листопада підопічні Реброва зустрінуться зі збірною Франції, а 16 листопада відбудеться гра проти збірної Ісландії, яку є ключовим конкурентом України в боротьбі за друге місце.
Україна здолала Азербайджан у матчі відбору на Чемпіонат світу 2026
Раніше 13 жовтня у польському Кракові відбувся футбольний матч між національними збірними України і Азербайджану. Україна здолала суперника з рахунком 2:1. Це була друга перемога нашої збірної в рамках відбору.
Голами відзначилися Гуцуляк (30) та Малиновський (64). На 45+3 Миколенко забив автогол.
Рахунок матчу міг би бути більшим, адже на 88 хвилині Волошин забив третій гол. Проте після перегляду VAR австрійський суддя Себастьян Гісхамер скасував гол.