Довбик отримав ушкодження в матчі Серії А.

Форвард збірної України та італійської "Роми" Артем Довбик не допоможе "жовто-синім" у матчах відбору на Чемпіонат світу 2026 проти Ісландії та Франції. Про це повідомили у пресслужбі Української асоціації футболу.

"Нападник збірної України та "Роми" Артем Довбик через ушкодження, якого він зазнав у грі 11-го туру італійської Серії А проти "Удінезе", не зіграє за національну команду в листопадових матчах відбору ЧС-2026", – повідомили в УАФ.

Як повідомляє Sportmediaset, внаслідок травми український форвард може пропустити від 4 до 6 тижнів. Обстеження виявило у футболіста пошкодження сухожилля прямого м’яза лівого стегна.

Відео дня

Довбик зіграв усі чотири матчі за національну збірну України в рамках відбору на ЧС-2026. Голами та асистами гравець у цих зустрічах не відзначався.

Таким чином на вирішальні матчі відбору збірна України поїде з двома нападниками – Владиславом Ванатом з іспанської "Жирони" та Романом Яремчуком з грецького "Олімпіакоса".

Нагадаємо, збірна України наразі проводить підготовку до вирішальних матчів відбору до Чемпіонату світу. Вже 13 листопада підопічні Реброва зустрінуться зі збірною Франції, а 16 листопада відбудеться гра проти збірної Ісландії, яку є ключовим конкурентом України в боротьбі за друге місце.

Україна здолала Азербайджан у матчі відбору на Чемпіонат світу 2026

Раніше 13 жовтня у польському Кракові відбувся футбольний матч між національними збірними України і Азербайджану. Україна здолала суперника з рахунком 2:1. Це була друга перемога нашої збірної в рамках відбору.

Голами відзначилися Гуцуляк (30) та Малиновський (64). На 45+3 Миколенко забив автогол.

Рахунок матчу міг би бути більшим, адже на 88 хвилині Волошин забив третій гол. Проте після перегляду VAR австрійський суддя Себастьян Гісхамер скасував гол.

Вас також можуть зацікавити новини: