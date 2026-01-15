Клуб АПЛ може достроково розірвати контракт із зіркою збірної України

Зінченку не вдалося закріпитися в основному складі "Ноттінгем Форест".

Клуб Англійської прем'єр-ліги "Ноттінгем Форест" готовий достроково розірвати контракт з українським захисником Олександром Зінченком, який перебуває в клубі на правах оренди. Про це повідомляє BBC.

Зінченко, який є футболістом лондонського "Арсеналу", перейшов до "Ноттінгем Форест" цього літа на правах оренди. Втім, як відзначає джерело, футболіст не зміг проявити себе, зігравши лише в чотирьох матчах Прем'єр-ліги.

За даними журналістів, "Форест" розглядає можливість припинення оренди лівого захисника цього місяця. Втім, у контракті з "Арсеналом" відсутній механізм, який би дозволяв припинити угоду до її закінчення, що ускладнює його потенційне повернення. Крім того, лондонський клуб вже має повний склад, що може ускладнити прийняття прохання "Форест" про дострокове припинення оренди Зінченка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що інший зірковий футболіст збірної України Артем Довбик може покинути "Рому". Зазначається, що ним вже цікавиться кілька клубів, зокрема італійський "Наполі". Також футболістом зацікавлені клуби з АПЛ та чемпіонату Туреччини.

Також раніше повідомлялося, що свій клуб взимку може змінити й головний воротар збірної України Анатолій Трубін. За даними ЗМІ, футболіст зацікавив кілька клубів АПЛ. Втім, "Бенфіка" виставила цінник за кіпера у розмірі не менше, ніж 40 мільйонів євро.

