Скандал на Паралімпіаді-2026 в Італії: українська збірна заявляє про системний тиск

Зимова Паралімпіада-2026 в Італії розпочалася для української збірної не тільки зі спортивних досягнень.

Національний паралімпійський комітет і паралімпійська збірна України офіційно заявили про систематичний тиск на українських спортсменів і тренерів з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) та Оргкомітету Зимових Ігор-2026 в Італії.

Українська команда, яка бере участь в Іграх вже 30 років, ніколи раніше не стикалася з таким відкритим негативом і перешкоджанням діяльності, йдеться в публікації в Facebook.

Перші інциденти почалися в місцях проживання спортсменів. Організатори в ультимативній формі вимагали зняти український прапор з фасаду будівлі, де живе збірна, незважаючи на те, що це давня традиція, яка ніколи не викликала питань на минулих Іграх. Після дводенних суперечок прапор дозволили повернути, але тільки на місце, де його "практично не видно".

Особливе обурення викликали випадки прямої цензури під час змагань:

У чемпіонки Олександри Кононової прямо перед церемонією нагородження намагалися силою відібрати сережки з написом "Stop War". Спортсменку змусили зняти прикрасу, назвавши її "небезпечною" для протоколу вручення медалей.

Сім'ю чемпіона Тараса Радя, яка приїхала підтримати атлета з Тернопільської області, піддали ретельному огляду на трибунах. Чиновники МПК вилучили у близьких спортсмена не тільки національні прапори, але навіть жіночі хустки з традиційним українським орнаментом, назвавши їх "неприпустимою атрибутикою".

В українському комітеті підкреслюють, що цей тиск відбувається на тлі демонстративної лояльності МПК до представників Росії та Білорусі.

"Національний паралімпійський комітет України вимагає від керівництва МПК розпочати процес повернення до положень Конституції МПК і відповідно до них скоординувати діяльність виконавчих органів МПК під час реалізації їх функцій на XIV Зимових Паралімпійських іграх", - йдеться в публікації.

Раніше УНІАН повідомляв, що німецькі спортсмени демонстративно відмовилися від фото з росіянкою на Паралімпійських іграх.

