Україна стала лідером медального заліку Паралімпіади-2026 після першого змагального дня

Одразу три українці змогли стати паралімпійськими чемпіонами.

Українська збірна стала лідером медального заліку Паралімпійських ігор-2026 після закінчення першого змагального дня. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Відомо, що сьогодні, 7 березня, Україна виступила у пʼяти парабіатлонних перегонах, під час яких нашим спортсменам вдалося здобути шість нагород.

Зазначається, що одразу три українці змогли стати паралімпійськими чемпіонами. Також відомо, що українські парабіатлоністи вибороли нагороди в усіх трьох класах.

Медалі України у перший змагальний день Паралімпіади-2026

"золото": Тарас Радь (біатлон, спринт, клас сидячи), Олександра Кононова (біатлон, спринт, клас стоячи), Олександр Казік (біатлон, спринт, клас з порушеннями зору);

"срібло": Ярослав Решетинський (біатлон, спринт, клас з порушеннями зору);

Ярослав Решетинський (біатлон, спринт, клас з порушеннями зору); "бронза": Людмила Ляшенко (біатлон, спринт, клас стоячи), Анатолій Ковалевський (біатлон, спринт, клас з порушеннями зору).

"З трьома золотими нагородами та шістьма медалями загалом збірна України очолила залік Паралімпійських ігор. За кількістю нагород українці мають рівність зі збірною Китаю", - додали журналісти.

Медальний залік Паралімпіади-2026 після першого дня

1. Україна - 3 "золото" + 1 "срібло" + 2 "бронза" = 6 медалей.

2. Китай - 2+2+2 = 6.

3. Австрія - 2+0+0 = 2.

4. США - 1+1+0 = 2.

5. Німеччина - 1+0+3 = 4.

6-8. Норвегія - 1+0+0 = 1.

6-8. Швейцарія - 1+0+0 = 1.

6-8. Швеція - 1+0+0 = 1.

9. Канада - 0+2+1 = 3.

10. Франція - 0+2+0 = 2.

Як писав УНІАН, перед змаганнями українським паралімпійцям заборонили форму з мапою країни.

"Міжнародний Паралімпійський комітет сказав: "Ні, ні, ні - так не піде!" Мовляв, ця форма політична. І сказали, що ніхто не допустить, щоб ми вийшли в такій формі. Ця форма була дуже красива, дуже символічна і дуже акцентовано "кричала" про те, що є Україна в світі, в Європі, зі всіма своїми територіями без окупації Росією", - розповів президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

Також повідомлялось, що українська скороходка Людмила Оляновська встановила світовий рекорд на дистанції 5 тисяч метрів у приміщенні. Попередній світовий рекорд вона покращила на 8 секунд - він належав італійці Елеонорі Джорджі з 2014 року.

