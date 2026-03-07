'Інтер' хоче підписати голкіпера збірної України, - ЗМІ

Італійський клуб давно стежить за українцем.

Італійський "Інтер" розглядає можливість трансферу воротаря іспанського "Реала" Андрія Луніна. Про це повідомляє FC Inter News.

Зазначається, що "Інтер" хоче знайти заміну для голкіпера Яна Зоммера, який залишить клуб влітку. Крім Луніна, "Інтер" розглядає Гульєльмо Вікаріо з "Тоттенгема" та Еліа Капріле з "Кальярі".

У виданні додали, що "Інтер" давно стежить за українцем. Журналісти відзначили, що в нинішньому сезоні в складі "Реала" Лунін отримує мало ігрового часу.

Лунін зіграв лише три матчі за "Реал" у сезоні 2025/26, пропустивши вісім м'ячів. Контракт українця з клубом розрахований до кінця червня 2030 року.

Лунін збирається покинути "Реал"

Раніше El Nacional писало, що воротар збірної України Андрій Лунін прийняв остаточне рішення покинути мадридський "Реал". За інформацією джерела видання, оточення голкіпера вже повідомило керівництву клубу, що цей процес незворотний.

У виданні додали, що Лунін глибоко розчарований своїм статусом у команді. Незважаючи на стабільно високий рівень гри, який він демонстрував за відсутності Тібо Куртуа, українець знову опинився в ролі "вічного запасного".

