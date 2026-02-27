Українська скороходка Оляновська встановила світовий рекорд

Попередній світовий рекорд вона покращила на 8 секунд.

Українська скороходка Людмила Оляновська побила світовий рекорд на дистанції 5 тисяч метрів у приміщенні. Як повідомляє Суспільне спорт, стати володаркою світового рекорду спортсменці вдалося у перший день чемпіонату України з легкої атлетики, що проходить у Києві.

Так, час Оляновської на фініші склав 19:53 хвилини. Українська скороходка стала першою в історії, яка подолала 5 тис. м, вийшовши з 20 хвилин.

Попередній світовий рекорд вона покращила на 8 секунд - він належав італійці Елеонорі Джорджі з 2014 року.

Оляновська зауважила: "розраховувала, що буде рівно 20 хвилин - а уже коли розуміла, що значно переходжу цей результат - то по темпу та ритму додавала".

Зауважується, що надалі у планах Оляновської - виступ на чемпіонаті України в напівмарафоні. Це друга українська легкоатлетка, яка є чинною світовою рекордсменкою. Також світовий рекорд утримує українка Ярослава Магучіх, яка у 2024 році виконала стрибок у висоту на 2.10 м.

Як повідомляв УНІАН, міністр молоді та спорту України Матвій Бідний зауважив, що цього року на зимовій Олімпіаді Україна не завоювала жодної медалі, а до повномасштабного вторгнення, на зимовій Олімпіаді 2022-го, виграла лише одну срібну нагороду.

За його словами, наші кліматичні умови та стан інфраструктури об’єктиво ускладнюють розвиток зимових видів спорту.

Він також зазначив, що якби хоча б 40% українців займалися спортом понад два рази на тиждень, то тоді призові місця й медалі на міжнародних змаганнях стали б закономірним результатом.

