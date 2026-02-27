Усик відреагував на заклик Гераскевича лишити Бубку звання Героя України

Боксер розмістив фото з легкоатлетом та нагадав про його спортивні досягнення.

В Верховній Раді скелетоніст Владислав Гераскевич, якому, за рішенням Міжнародного олімпійського комітету, було заборонено виступати на Зимових Олімпійських іграх-2026 через шролом з зображеннями загиблих українських спортсменів, закликав лишити звання Героя України легкоатлета Сергія Бубку. На цю пропозицію відреагував боксер Олександр Усик в своєму Telegram.

Зокрема, Усик опублікував фото з Сергієм Бубкою та зазначив, що радий бути знайомим з такою видатною людиною:

"На цьому фото я з Бубкою Сергієм Назаровичем, одним із найвидатніших легкоатлетів в історії, справжньою легендою стрибків із жердиною та світовим рекордсменом. Я щиро радий бути знайомим із цією видатною людиною".

Боксер також нагадав про його досягнення за спортивну кар'єру.

"Його список досягнень просто неймовірний", - підкреслив відомий боксер.

Він перелічив усі участі та перемоги Бубки в змаганнях:

Олімпійський чемпіон 1988 року;

Учасник Олімпійських ігор 1988, 1992 та 1996 років;

Шестикратний чемпіон світу поспіль (на відкритому повітрі);

Тричі чемпіон світу в приміщенні (1985, 1987, 1991);

Володар Кубка світу;

Чемпіон Європи 1986 року та багатократний чемпіон Європи в приміщенні.

Окрім цього, Усик додав, що на рахунку Бубки встановлено 35 світових рекордів: 17 на відкритому повітрі, а 18 - в приміщенні.

"Це перший спортсмен в історії, який подолав 6,00 м (1985) та 6,10 м. Особистий рекорд на відкритому повітрі – 6,14 м (1994) та у приміщенні – 6,15 м (1993)", - зауважив боксер.

За словами Усика, більше десяти років абсолютного домінування у світовій легкоатлетиці є неймовірним результатом.

Сергій Бубка: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що боксер Василь Ломаченко публічно підтримав олімпійського чемпіона і члена Міжнародного олімпійського комітету Сергія Бубку. Ломаченко розмістив світлину Бубки з підписом: "З повагою, Легендо! Мир всім!". Гераскевич висловив думку, що Бубка підігрує Росії та допускає прапори країни-окупанта в організаціях, які очолює. Скелетоніст додав, що йому соромно за те, що Бубка носить звання Героя України й вважає, що його слід позбавити цієї відзнаки.

Також ми писали, що Бубка коментуючи рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску до Олімпійських ігор-2024 російських та білоруських спортсменів під нейтральними прапорами, заявив, що мав надію на інше, бо є українцем. Бубка підкреслив, що український спорт дорого платить за війну. Він поділився даними, що через воєнні дії загинуло 397 спортсменів і тренерів. Також за його словами, зруйновано близько 500 спортивних об’єктів в Україні.

