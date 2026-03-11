Німецькі спортсмени демонстративно відмовилися від фото з росіянкою на Паралімпійських іграх

Вони також розкритикували ідею офіційного допуску росіян до змагань.

На Паралімпійських іграх, які зараз проходять в Італії, німецька лижниця Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн відмовилися від спільного фото з переможницею спринту, росіянкою Анастасією Багіян, повідомляє Sportschau.

Зазначається, що під час звучання гімну РФ, представники Німеччини відвернулися в бік, а також не знімали шапки. А на загальному фото спортсмени демонстративно трималися якомога далі від представників Росії. Кацмайєр та Бауманн також відмовилися від спільного селфі з росіянами.

"Це просто політично неприйнятно. Це відчувається дивно та неправильно", – сказала Кацмайєр.

Відео дня

Водночас Бауманн засудив рішення Міжнародного паралімпійського комітету, який дозволив росіянами виступати на Паралімпійських іграх під власним прапором і гімном.

"Чотири роки тому в Пекіні у нас відбувся чудовий обмін думками з українцями. Ми хотіли висловити свою солідарність з ними. Це не стосується російських спортсменів. Багатьом з них зараз також важко. Але я просто не вважаю правильним, що рішення МОК дозволяє Росії змагатися тут під власним прапором, з власним гімном і з повним контингентом, тоді як українці також тут", - додав він.

Нагадаємо, раніше інша російська спортсменка Варвара Ворончихіна, яка виступає на Паралімпійських іграх, відмовилася відповідати на запитання іноземних журналістів щодо війни РФ проти України. Вона назвала ці теми "політичними" та заявила, що намагається їх ігнорувати.

Зазначимо, що наразі Україна розташована на 5 місці у загальному медальному заліку на Паралімпійських іграх 2026. Українські спортсмени здобули вже загалом 10 медалей, з яких 3 – золоті. Тоді як росіяни, з двома золотими медалями та такою ж кількістю бронзових нагород, розташовані на 10 сходинці у загальній таблиці.

Вас також можуть зацікавити новини: