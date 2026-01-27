Луческу потрапив до лікарні: екстренер 'Динамо' перебуває в критичному стані, - ЗМІ

Наразі за станом Луческу стежать лікарі та близькі.

Колишнього тренера донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу госпіталізували до лікарні через тяжку форму грипу.

Луческу, який нині очолює збірну Румунії, перебуває в лікарні в "критичному, але контрольованому стані", пише Sport.ro. Рішення щодо госпіталізації було ухвалено з урахуванням "складної кардіологічної історії" та віку досвідченого тренера. Це змусило коуча тимчасово призупинити свої професійні зобов'язання перед збірною Румунії, щоб підготуватися до відбіркових матчів Чемпіонату світу 2026 року.

"Я госпіталізований, це правда. Я був у лікарні деякий час, на початку року, потім мене виписали. Але тим часом я підхопив важкий грип і мене знову довелося госпіталізувати", – зазначив сам Луческу.

Луческу очолив національну команду Румунії в серпні 2024 року. Навесні команда проведе матчі плей-оф кваліфікації на Чемпіонат світу 2026 року. Першим суперником підопічних Луческу стане команда Туреччини, поєдинок з якою відбудеться 26 березня.

Відбіркові матчі Чемпіонату світу

Нагадаємо, Україна завдяки перемозі над Ісландією в шостому турі відбору на ЧС посіла другу сходинку в турнірній таблиці. Це дозволить "синьо-жовтим" позамагатися за путівку на Чемпіонат світу 2026.

У першому матчі плей-оф підопічні Реброва зіграють проти збірної Швеції, гра відбудеться 26 березня. В разі перемоги, збірна України розіграє путівку на ЧС проти переможця пари Польща-Албанія.

В разі виходу України на Чемпіонат світу, вона потрапить до групи F. Суперниками української команди можуть стати Нідерланди, Японія та Туніс.

