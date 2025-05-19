Святкування сторіччя "Зеніту" відбудеться 25 травня.

Ексголовний тренер українських футбольних клубів - донецького "Шахтаря" і київського "Динамо", Мірча Луческу розповів, що відхилив запрошення російського "Зеніту" приїхати в РФ на ювілей клубу. Про це пише видання GOLAZO.ro.

"Я не хочу вплутуватися в щось подібне. Сказав їм, що приїду, коли настане мир. Якщо не буде миру - я не приїду. Звичайно, це знак поваги до України. Я зрозумів, що мій приїзд викличе сильний резонанс", - заявив Луческу.

Він також прокоментував поведінку колишнього футболіста збірної України Анатолія Тимощука, який залишився працювати в російському "Зеніті" після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та підтримує армію окупантів

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"Що стосується Тимощука, то він одружений на росіянці, у них є діти. Однак за збірну України він провів понад 140 матчів. Брав участь в акціях за Росію? Він живе там. Для нього було б краще взагалі не втручатися", - зазначив Луческу.

Варто зазначити, что святкування сторіччя "Зеніту" відбудеться 25 травня. Луческу працював головним тренером пітерського клубу в сезоні 2016/17, а зараз очолює збірну Румунії.

Підозра Тимощуку

Колишній український футболіст Анатолій Тимощук, який перейшов на бік Росії, отримав підозру у пособництві державі агресору. Правоохоронці зазначали, що підозрюваний з 2017 року працює асистентом головного тренера футбольного клубу "Зеніт" у Санкт-Петербурзі. У вересні минулого року цей клуб брав участь у "благодійному" матчі із метою зібрати гроші на підтримку військових підрозділів РФ, які комплектуються з футбольних хуліганів та воюють проти України. Зокрема з цією метою учасники матчу продали з аукціону свої футболки з автографами.

Саме за цим фактом фігурант отримав підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК України - пособництво державі-агресору. Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.

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