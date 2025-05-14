Матч відбувся у Житомирі на стадіоні "Центральний".

У середу, 14 травня, у матчі фіналу Кубка України з футболу зіграли донецький "Шахтар" і київське "Динамо". Трофей завоювали "гірники".

Андрій Ярмоленко на 43-й хвилині відкрив рахунок у фіналі для Динамо. На 64-й хвилині Кауан Еліас з передачі Аліссона Сантани зрівняв рахунок для гірників. Гру було переведено у овертайм, в якому команди голів не забивали.

Донецька команда обіграла "Динамо" у серії пенальті (6:5), вирішальний пенальті не забив Олександр Караваєв.

Відео дня

Кубок України. Фінал.

Шахтар Донецьк - Динамо Київ - 1:1 (пен 6:5)

Гол: Кауан Еліас, 64 - Ярмоленко, 43

Попередження: Егіналду (34), Марлон (53) - Ванат (53), Ярмоленко (61), Дубінчак (97)

"Шахтар": Різник, Педро Енріке, Бондар, Матвієнко, В. Тобіас (Грам, 102), Марлон (Криськів, 62), Судаков (Цуканов, 90+1), Кевін, Бондаренко (Назарина, 62), Педріньйо (Аліссон, 62), Егіналду (Еліас, 46)

"Динамо": Нещерет, Дубінчак (Вівчаренко, 105), Михавко (Біловар, 112), Попов, Тимчик, Михайленко, Буяльський (Піхальонок, 82), Шапаренко (Бражко, 74), Кабаєв (Караваєв, 91), Ярмоленко (Волошин, 82), Ванат

Матч відбувся у Житомирі на стадіоні "Центральний".

Новини футболу

Шлях "Шахтаря" до фіналу був чи не найбільш тернистим з усіх учасників турніру. Гірники здобули перемоги над "Зорею", "Олександрією" та "Поліссям" (тричі по 1:0, дві останні - в овертаймі).

До Житомира "Динамо" добиралося через ігри проти полтавської "Ворскли" (2:1), львівського "Руху" (1:0) і чернівецької "Буковини" (4:1).

У фіналі Ліги чемпіонів, який відбудеться 31 травня на стадіоні "Альянц Арена" у Мюнхені, зіграють міланський "Інтер" та ПСЖ.

Ввечері 8 травня відбулися матчі-відповіді півфіналів Ліги Європи та Ліги конференцій, в результаті яких стали відомі учасники вирішальних поєдинків цих європейських турнірів. Фінал ЛЄ між "Манчестер Юнайтед" та "Тоттенгемом" відбудеться 21 травня 2025 року у Більбао (Іспанія) на стадіоні "Сан-Мамес". Фінал ЛК "Челсі"- "Бетіс" буде зіграно 28 травня 2025 року у Вроцлаві (Польща) на Міському стадіоні.

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