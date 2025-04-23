Матч відбувся стадіоні на "Україна" у Львові.

Київське "Динамо" перемогло чернівецьку "Буковину" у матчі півфіналу Кубка України з футболу з рахунком 1:4.

Кияни завдяки дублю Волошина та голам Бражка і Шапаренка змогли добути вольову перемогу після програного першого тайму.

Матч відбувся на стадіоні "Україна" у Львові: гру було перенесено із Чернівців, оскільки домашній стадіон Буковини не задовольняє всіх вимог для цієї стадії турніру.

Відео дня

Кубок України. Півфінал.

"Буковина" - "Динамо" Київ - 1:4

Голи: Бойчук, 22 - Волошин, 57, 62, Бражко, 71 (пен.), Шапаренко, 76

Попередження: Каневцев, 70, Прокопчук, 87 - Шапаренко, 88

"Буковина": Каневцев - Морговський, Прокопчук, Бусько (Лопирьонок, 77), Солдат - Глущук (Хамелюк, 72), Кольцов (Васильєв, 81), Тищенко (Андрейчук, 72) - Гончарук (Кілєвий, 81), Бойчук, Кожушко.

Запасні: Погорілий, Пономаренко, Рудавський.

"Динамо" Київ: Моргун - Вівчаренко, Дячук, Попов, Лучкевич - Рубчинський, Бражко, Піхальонок - Волошин, Герреро (Ванат, 46), Ярмоленко (Кабаєв, 46).

Запасні: Нещерет, Ігнатенко, Шапаренко, Тимчик, Караваєв, Буяльський, Михавко, Біловар, Дубінчак, Михайленко.

Новини футболу

Минулого тижня визначилися всі півфіналісти цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів. Ними стали паризький ПСЖ, каталонська "Барселона", лондонський "Арсенал" та міланський "Інтер".

Після матчів-відповідей визначилися всі півфіналісти цьогорічного розіграшу Ліги Європи та Ліги конференцій. До наступного раунду Ліги Європи пройшли іспанський "Атлетик", лондонський "Тоттенгем", "Манчестер Юнайтед" та норвезький "Буде-Глімт". Півфіналістами Ліги конференцій стали: італійська "Фіорентина" - іспанський "Бетіс" та лондонський "Челсі" - швецький "Юргорден".

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