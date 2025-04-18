Півфінальні матчі відбудуться 1 та 8 травня.

Після матчів-відповідей визначилися всі півфіналісти цьогорічного розіграшу Ліги Європи та Ліги конференцій. До наступного раунду Ліги Європи пройшли іспанський "Атлетик", лондонський "Тоттенгем", "Манчестер Юнайтед" та норвезький "Буде-Глімт".

"Атлетик" із Більбао переміг вдома шотландський "Рейнджерс" з рахунком 2:0 після нічиєї 0:0 у Глазго. Загальний рахунок у протистоянні - 2:0.

"Тоттенгем" здобув перемогу над німецьким "Айтрахтом" на виїзді 1:0. Оскільки перший матч між командами завершився внічию 1:1, далі пройшли англійці. Загальний рахунок у протистоянні - 2:1.

Відео дня

Доля наступної путівки вирішувалась у Римі, де місцевий "Лаціо" переграв "Буде-Глімт" з рахунком 2:0, після аналогічної поразки в гостях. У додатковий час команди обмінялись голами, але у серії пенальті удача посміхнулась норвезькому клубу, що стало головною сенсацією турніру.

Англійський "Манчестер Юнайтед" та французький "Ліон" повторили результат попереднього матчу, знову зігравши у результативну нічию 2:2. В додатковий час команди влаштували справжню перестрілку: після двох голів "Ліона" англійці дивовижним чином змогли забити тричі та вирвати путівку до півфіналу.

Такий чином, пари півфіналістів виглядають наступним чином: "Атлетик" - "Манчестер Юнайтед" , "Тоттенгем" - "Буде-Глімт".

Півфіналістами Ліги конференцій стали: італійська "Фіорентина" -іспанський "Бетіс" та лондонський "Челсі" - швецький "Юргорден".

Півфінальні матчі в турнірах відбудуться 1 та 8 травня.

Новини Ліги чемпіонів

Днем раніше визначилися всі півфіналісти цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів. Ними стали паризький ПСЖ, каталонська "Барселона", лондонський "Арсенал" та міланський "Інтер".

Таким чином, у півфіналах нас чекає протистояння між "Арсеналом" та ПСЖ, а також "Барселоною" та "Інтером". Перші поєдинки відбудуться 29 та 30 квітня, а матчі-відповіді 6 та 7 травня.

Вас також можуть зацікавити новини: