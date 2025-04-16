Півфінали турніру відбудуться незабаром.

Пізно ввечері визначилися всі півфіналісти цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів. Ними стали паризький ПСЖ, каталонська "Барселона", лондонський "Арсенал" та міланський "Інтер".

"Арсенал" в матчі-відповіді з мадридським "Реалом" зміг перемогти з рахунком 2:1, закріпивши здобуту в Лондоні перевагу (матч закінчився розгромом "вершкових" 3:0). Загальний рахунок у протистоянні - 5:1.

Доля іншої путівки вирішувалась у протистоянні між "Інтером" та Баварією". Матч закінчився бойовою нічиєю 2:2, однак далі пройшов італійський клуб за рахунок виїзної перемоги 2:1. Загальний рахунок у протистоянні - 4:3.

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Днем раніше ПСЖ зумів пробитись до наступної стадії турніри, поступившись на виїзді бірмінгемській Астон Віллі з рахунком 2:3, але утримавши перевагу за сумою двох матчів (5:4).

"Барселона" також поступилась у матчі відповіді з рахунком 1:3, однак пройшла до півфіналу за рахунок впевненої домашньої перемоги 4:0 (загальний рахунок 5:4).

Таким чином, у півфіналах нас чекає протистояння між "Арсеналом" та ПСЖ, а також "Барселоною" та "Інтером". Наступні поєдинки відбудуться 29 квітня та 6 травня.

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