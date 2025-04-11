За інформацією ЗМІ, нова угода буде діяти до літа 2027 року.

Футбольний клуб "Ліверпуль" офіційно оголосив, що нападник Мохаммед Салах залишається у команді. Про це йдеться у повідомленні пресслужби клубу.

Наразі подробиці нової угоди невідомі, але в англійських ЗМІ була інформація про те, що вона буде діяти до літа 2027 року. Теперішній контракт Салаха з "Ліверпулем" закінчувався влітку цього року.

"Я дуже схвильований. Зараз у нас чудова команда. Раніше у нас також була чудова команда. Я підписав контракт, тому що думаю, що у нас є шанс виграти трофеї, насолоджуючись футболом. Це добре, у мене були тут найкращі роки. Я відіграв за Ліверпуль вісім років, сподіваюся, буде 10. Я насолоджуюся своїм життям тут, насолоджуюся своїм футболом. Тут у мене були найкращі роки в моїй кар'єрі", - наголосив сам Салах.

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Успіхи Мохаммеда Салаха в "Ліверпулі"

Відомо, що футболіст почав виступати за англійський клуб з літа 2017 року. Тоді "Ліверпуль" викупив єгипетського гравця в італійської "Роми" за 42 млн євро.

Протягом цих років він провів 394 матчі у всіх турнірах, в яких забив 243 голи та зробив 111 гольових передач.

Також у "Ліверпулі" Салах виборов чемпіонство, Кубок, Суперкубок та два Кубки ліги в Англії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.

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