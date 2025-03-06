Серед фаворитів турніру також значаться "Інтер" та "Барселона".

Аналітична система Opta оцінила шанси всіх учасників цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів на перемогу.

Головним претендентом на здобуття титулу вважається англійський "Ліверпуль", котрий ще більше зміцнив свої шанси на успіх. Вчора підопічні Арне Слота виграли у гостьовому поєдинку проти французького ПСЖ з рахунком 1:0. Після цієї перемоги шанси англійської команди зросли з 19,7% до 26,1%.

Головними конкурентами англійців вважаються іспанська "Барселона" (17,3%), італійський "Інтер" (15,5%) та ще один англійський клуб "Арсенал" (13,8%).

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Ліга чемпіонів 2024/2025

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2024/2025 відбудеться 31 травня на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені, Німеччина.

Результати матчів 1/8 фіналу:

Баварія 3:0 Байєр : Баварія здобула впевнену перемогу, зокрема завдяки голу Гаррі Кейна та червоній картці гравця Байєра Нордi Мук’єле.

Бенфіка 0:1 Барселона : Барселона виграла завдяки чудовому голу Раффіньї, незважаючи на те, що грала в меншості після раннього вилучення.

ПСЖ 0:1 Ліверпуль: Ліверпуль здобув перемогу над ПСЖ завдяки ефективній обороні, яка нейтралізувала ключового гравця суперника, Хвічу Кварацхелію.

Інші результати:

Брюгге 1:3 Астон Вілла : Астон Вілла продовжує вражати, здобуваючи важливу перемогу на виїзді.

Боруссія Дортмунд 1:1 Лілль: Обидві команди поділилися очками в рівній боротьбі.

Наступні матчі:

Матчі-відповіді 1/8 фіналу відбудуться 11 та 12 березня. Зокрема, Барселона зустрінеться з Бенфікою, а Інтер Мілан прийматиме Феєноорд.

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