Сформувалося 8 пар команд.

Стали відомі підсумки жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. Жеребкування пар відбулося у п'ятницю, 31 січня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія).

Як відомо, за підсумками основного раунду вісім кращих команд автоматично вийшли до 1/8 фіналу і чекають своїх суперників. А на стадії 1/16 фіналу зіграють команди, які опинилися на 9-24-му місцях.

Так, стало відомо, що іспанський "Реал Мадрид" в 1/16 фіналу зіграє з англійським "Манчестер Сіті", португальська "Бенфіка" зійдеться на полі з французьким "Монако", а англійський "Арсенал" цей раунд пропустить, а в 1/8 фіналу його суперниками можуть стати "Мілан", "Ювентус", "Фейєнорд", "ПСВ Ейндховен".

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Повністю пари 1/16 фіналу Ліги чемпіонів розподілилися так:

"Брюгге" (Бельгія) - "Аталанта" (Італія)

"Спортинг" (Португалія) - "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина)

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Реал" (Іспанія)

"Селтик" (Шотландія) - "Баварія" (Німеччина)

"Фейєноорд" (Нідерланди) - "Мілан" (Італія)

"Ювентус" (Італія) - ПСВ "Ейндховен" (Нідерланди)

"Брест" (Франція) - "ПСЖ" (Франція)

"Монако" (Франція) - "Бенфіка" (Португалія)

Матчі відбудуться 11/12 та 18/19 лютого 2025 року. 8 клубів-переможців вийдуть у 1/8 фіналу.

Інші новини футболу

Як повідомляв раніше УНІАН, донецький "Шахтар" зазнав поразки та не зміг пробитись до плейофу Ліги чемпіонів. Команда поступилася дортмундській "Боруссії" у поєдинку останнього туру основного раунду Ліги чемпіонів з рахунком 1:3. Матч проходив у Дортмунді на стадіоні "Сигнал Ідуна Парк".

Київське "Динамо" здобуло перемогу у матчі заключного 8-го туру Ліги Європи проти латвійського клубу РФШ Рига з рахунком 1:0. Команди грали на арені Фолькспаркштадіон у німецькому Гамбурзі.

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