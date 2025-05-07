Путівку до фіналу розіграли "Арсенал" та ПСЖ.

Ввечері, 7 травня, в Парижі у матчі-відповіді другого півфіналу цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів між ПСЖ та лондонським "Арсеналом" визначився другий учасник вирішального поєдинку року.

Матч відбувся на стадіоні Парк де Пренс і закінчився перемогою ПСЖ з рахунком 2:1. За сумою двох матчів - 3:1.

Рахунок у матчі на 27-ій хвилині відкрив чудовим ударом з лінії штрафного майданчкина Фабіан Руїс. У другому таймі майже одразу після незабитого Вітіньєю пенальті на 72-ій хвилині перевагу парижаня подвоїв Ашраф Хакімі, який майстерно пробив у кут воріт. Один гол "гармашам" вдалося відквитати стараннями Саки на 76-ій хвилині, та цього було недостатнього, аби перевернути долю протистояння.

Відео дня

Ліга чемпіонів. 1/2 фіналу. Матч-відповідь (перша гра - 1:0)

"ПСЖ" - "Арсенал" - 2:1

Голи: Руїс, 27, Хакімі, 72 - Сака, 76

Попередження: Мендеш, 18, Кварацхелія, 86 - Райс, 26, Калафьорі, 86, Сака, 86

На 69 хвилині Вітінья (ПСЖ) не забив пенальті (воротар)

"ПСЖ": Доннарумма - Хакімі, Пачо, Маркіньйос, Мендеш (Рамуш, 88) - Руїс, Вітінья, Невеш - Барколя (Дембеле, 70), Дуе (Л. Ернандес, 74), Кварацхеля

Запасні: сафонов, Баральдо, Таре, Ернандес, Заїр-Емері, Лі Кан Ін, Маюлю, Мбайє, Рамуш, Тенас

"Арсенал": Рая - Тімбер (Вайт, 83), Ківіор, Саліба, Льюїс-Скеллі (Калафьорі, 68) - Райс, Партей, Едегор - Сака, Меріно, Мартінеллі (Троссард, 68)

Запасні: Нето, Сетфорд, Вайт, Генрі-Френсіс, Жоржиньо, Зінченко, Калафіорі, Нванері, Стерлінг, Троссард, Тірні

Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів, який відбудеться 31 травня на стадіоні "Альянц Арена" у Мюнхені, зіграють міланський "Інтер" та ПСЖ.

Новини Ліги чемпіонів

У вівторок, 6 травня, у рамках півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА відбувся яскравий та напружений матч між "Інтером" та "Барселоною". Команди видали другу поспіль бойову нічию 3:3, а у додатковий час місце у фіналі вибороли італійці.

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