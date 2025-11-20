Україна зіграє зі збірною Швеції у першому матчі плей-офф за вихід на Чемпіонат світу-2026.

В четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом в Цюриху, Швейцарія почалося жеребкування плей-оф кваліфікації ЧС-2026 у зоні УЄФА. Збірна України дізнається, суперників у плей-оф, матчі якого пройдуть 26 і 31 березня 2026 року, повідомляє sport.ua.

Оновлено 14:43: Україна зіграє зі збірною Швеції у першому матчі плей-офф за вихід на Чемпіонат світу-2026. Дата - 26 березня 2026 року.

В разі перемоги, українська збірна зіграє фінальний матч плей-офф проти переможця пари Польща-Албанія. Дата - 31 березня 2026 року.

Відеотрансляція жеребкування доступна на офіційному сайті FIFA. Команда тренера Сергія Реброва включена до першого кошика разом зі збірними команд з Італії, Данії та Туреччини.

Примітно, що суперником України у півфіналі стане одна з команд, яка включена до четвертого кошика:

Швеція;

Румунія;

Північна Македонія;

Північна Ірландія.

Зазначається, що Україна проведе півфінальний матч на умовно домашньому стадіоні. В плей-оф візьмуть участь 12 команд, які посіли другі місця в групах, тобто, розподілені за кошиками 1–3 відповідно до рейтингу ФІФА, а також 4 переможці своїх квартетів Ліги націй з четвертого кошика.

Видання розповіло, що всі 16 учасників будуть розділені на 4 шляхи, в кожному буде один півфінал і один фінал. Півфінал має відбутися 26 березня, а фінал - 31 березня 2026 року.

Команди, які програють у півфіналах, у день фіналів проведуть товариські матчі між собою. Вказується, що чотири переможці плей-оф вийдуть до фінальної частини ЧС-2026.

Збірні команди з першого кошика проведуть півфінали вдома проти суперників з четвертого кошика, тоді як представники 2 та 3 кошиків зіграють між собою. Господарем у півфіналі буде команда з вищим рейтингом.

Коли стануть відомі команди, які пройшли в півфінал, має відбутися окреме жеребкування господарів фінальних матчів. У фіналах представники кошиків 1 або 4 зіграють проти команд із кошиків 2 або 3.

ЧС-2026: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що головний тренер збірної Нігерії Ерік Шель зробив припущення, що збірна Демократичної Республіки Конго застосувала вуду-ритуали у вирішальному матчі за вихід на Чемпіонат світу-2026. Він визначав останнього представника Африки у міжконтинентальному плейофі за вихід на ЧС-2026.

Нігерія та ДР Конго опинилися на других місцях в своїх групах й в півфіналах другого раунду вибили Габон та Камерун. В результаті, перемогу здобула збірна ДР Конго з рахунком 4:3.

Також ми писали, що український тренер Віталій Кварцяний висловив думку, що у збірної України достатньо шансів потрапити на Чемпіонат світу по футболу-2026. Однак, за його словами, головною задачею є пройти ще два вирішальні матчі плей-офф. Він нагадав, що збірна України має гарний досвід, зокрема, вона обіграла Боснію та Ісландію. Тому Кварцяний з оптимізмом очікує весняні матчі за участю збірної України.

