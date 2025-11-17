Український тренер Віталій Кварцяний прокоментував перспективи національної збірної у боротьбі за путівку на чемпіонат світу-2026. В коментарі Sport.ua він заявив, що шансів у команди достатньо, але найважливіше — пройти ще два вирішальні матчі плей-офф.
Тренер зауважив, що зараз українці в ейфорії, що збіна вже вийшла на чемпіонат світу, але попереду ще два вирішальні матчі в плей-офф. Шанси великі, потрібно дочекатися жеребкування 20 грудня, підкреслює Кварцяний.
"У нас є вдалий досвід — ми обіграли Боснію і ту ж Ісландію. Тому я з оптимізмом очікую весняні матчі "синьо-жовтих" за право потрапити на Мундіаль, який відбудеться зокрема і в США. Пора їхати до Трампа в гості і поговорити про політику", - пожартував Кварцяний.
Україна завершила відбір у групі на другому місці
У вирішальному матчі українці переграли Ісландію 2:0, що дозволило команді фінішувати другою та вийти до раунду плей-офф. Тепер "синьо-жовті" претендують на потрапляння до першого кошика перед жеребкуванням.
Хто вже у плей-офф
Половина учасників стикового раунду вже визначена.
- За результатами груп: Італія, Україна, Чехія, Ірландія, Албанія.
- За рейтингом Ліги націй: Швеція, Румунія, Північна Ірландія.
Шанси України на перший кошик
Італія вже гарантувала собі місце у першому кошику. Україна наразі — друга за рейтингом серед учасників плей-офф, але її може випередити Туреччина.
Для входження до першого кошика українцям потрібно, щоб виконалися щонайменше п’ять із шести сценаріїв у паралельних групах. Більшість із них наразі складаються на користь України.
Ключові матчі, що вирішать ситуацію:
- 17 листопада: Німеччина — Словаччина (група A)
- 18 листопада: Шотландія — Данія (група C), Австрія — Боснія і Герцеговина (група H)
Перший кошик дасть Україні суперника з четвертого кошика (команди, що пройшли за рейтингом Ліги націй — Швеція, Румунія, Північна Ірландія та Північна Македонія/Вельс) та домашній матч у півфіналі плей-офф.