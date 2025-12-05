У березні наступного року наша збірна гратиме у плейоф ЧС.

В Kennedy Center у Вашингтоні відбулося жеребкування фінального раунду Чемпіонату світу-2026 з футболу.

Важливо, що під час жеребкування 48 збірних було поділено на 8 груп по 4 команди. Серед них була і збірна України як учасник плей-оф кваліфікації.

Україна потрапить до групи F з Нідерландами, Японією та Тунісом, якщо пройде плейоф відбору.

У березні наступного року наша збірна гратиме у плейоф ЧС. У разі перемоги над збірною Швеції та переможцем пари Польща - Албанія вона отримає право виступати на основному турнірі.

Результати жеребкування ЧС-2026 з футболу

А: Мексика, Республіка Корея, Південна Африка, переможець плейоф Європи (Данія/Північна Македонія/Чехія/Ірландія).

В: Канада, Швейцарія, Катар, переможець плейоф Європи (Італія/Північна Ірландія/Вельс/Боснія і Герцеговина).

С: Бразилія, Марокко, Шотландія, Гаїті.

D: США, Австралія, Парагвай, переможець плейоф Європи (Туреччина/Румунія/Словаччина/Косово).

E: Німеччина, Еквадор, Кот-д'Івуар, Кюрасао.

F: Нідерланди, Японія, Туніс, переможець плейоф Європи (Україна/Швеція/Польща/Албанія)

G: Бельгія, Іран, Єгипет, Нова Зеландія.

H: Іспанія, Уругвай, Саудівська Аравія, Кабо-Верде.

I: Франція, Сенегал, Норвегія, переможець міжконтинентального плейофу (Ірак/Болівія/Суринам).

K: Аргентина, Австрія, Алжир, Йорданія.

J: Португалія, Колумбія, Узбекистан, переможець міжконтинентального плейофу (ДР Конго/Ямайка/Нова Каледонія).

L: Англія, Хорватія, Панама, Гана.

Варто зазначити, що до плейоф Чемпіонату світу-2026 вийдуть по топ-2 кожної групи, а також вісім найкращих команд, що фінішують третіми.

Виступи України на відборі до ЧС

Україна зайняла друге місце у групі з Францією, Ісландією та Азербайджаном. У вирішальному матчі проти Ісландії Україна змогла здобути домашню перемогу, яка була єдиним варінтом для виходу до плейофу.

