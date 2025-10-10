Матч відбувся на стадіоні "Лейгардальсведлюр" в місті Рейк'явік.

Збірна України з футболу провела матч третього туру відбору до чемпіонату світу 2026 року проти національної команди Ісландії. Гра закінчилася з рахунком 3:5 на користь "жовто-блакитних".

Українську збірну на 14-й хвилині вивів вперед Малиновський, який в дотик пробив голкіпера ісланців після прострілу Миколенка. Однак на 35-й хвилині рахунок у матчі зрівняв Еллертссон, який скористався попилкою Трубіна. В кінці тайму після метушні у штрафному маданчику господарів забив Гуцуляк, а вже в доданий час перевагу України збільшив той же Малиновський: він пробив з-за меж штрафного майданчика точно в дев'ятку воріт, щробивши рахунок 1:3.

На 59-й хвилині відставання своєї команди скоротив Гудмундссон, який головою замкнув подачу з франгу, а на 75-й він зрівняв рахунок у матчі. Однак на 85-й хвилині Калюжний знову вивів Україну вперед, а Очеретько знову збільнив нашу перевагу до двох м'ячів - 3:5.

Чемпіонат світу. Кваліфікація. Група D

Ісландія - Україна - 3:5

Голи: Еллертсон (35), Гудмундссон (59, 75) - Маліновський (14, 45+5), Гуцуляк (45), Калюжний (85), Очеретько (88)

Попередження: Гудьонсен (41) - Матвієнко (65), Конопля (68), Миколенко (83)

Ісландія: Оулафсон, Пальсон, Інгасон, Гретарсон, Еллертсон, Гудмундссон, Йоуханнессон, Харальдсон, Магнусон (Тоумассон, 69), Тортстейнсон (Хлінссон, 69), Гудьонсен

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Гуцуляк, Маліновський, Калюжний, Шапаренко (Очеретько, 70), Судаков (Волошин, 39), Ванат (Довбик, 70)

Матч відбувся на стадіоні "Лейгардальсведлюр" в місті Рейк'явік. Таким чином, Після трьох зіграних турів збірна України займає другу сходинку у групі D відбору на Чемпіонат світу 2026 року.

Виступи України у відборі на ЧС-2026

У стартових матчах кваліфікації на Мундіаль команда Сергія Реброва програла Франції (0:2) та зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). Таким чином, після двох турів вона посідала 3-є місце у групі, маючи в своєму активі лише один заліковий бал.

