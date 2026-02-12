Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи

Президент відзначив громадянську мужність і патріотизм спортсмена у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей.

Президент України Володимир Зеленський вирішив нагородити члена національної олімпійської команди України скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи. Про це йдеться в указі голови держави №119/2026 від 12 лютого.

Зокрема, президент постановив нагородити Гераскевича у зв’язку з самовідданим служінням українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей.

Дискваліфікація Гераскевича - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, на думку президента України Володимира Зеленського спортсмени з РФ заслуговують на дискваліфікацію, а не Владислав Гераскевич. Зокрема, МОК допустив 13 російських спортсменів до зимової Олімпіади під "нейтральним" прапором. Лідер України переконаний, що Олімпійський рух не повинен підігравати агресору.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що майбутні покоління згадають рішення МОК як момент ганьби.

Нагадаємо, що український спортсмен Владислав Гераскевич, який виступає в скелетоні (різновид санного спорту), хотів нагадати світу про те, що Росія скоює щоденні вбивства невинних людей в Україні. Він прагнув виступати у "Шоломі пам’яті", на якому зображено портрети вбитих росіянами українських спортсменів. Проте МОК прийняв рішення про його дискваліфікацію.

