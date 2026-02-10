Гераскевичу заборонили одягати шолом із загиблими атлетами на Олімпіаді: Зеленський відреагував

Атлет назвав це рішення "зрадою" олімпійських цінностей і спробою змусити замовчати правду про війну.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич заявив, що йому заборонили одягати на Олімпійських іграх шолом із зображенням атлетів, які загинули від рук російських окупантів. "Деякі з них були моїми друзями", – заявив спортсмен. Він перерахував деяких зі своїх загиблих товаришів по збірній: фігурист Дмитро Шарпар, важкоатлетка Аліна Перегудова, стронгмен Павло Іщенко, хокеїст Олексій Логінов і біатлоніст Євген Малишев.

"Рішення, яке просто розбиває серце. Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше ніколи не зможуть вийти", - зазначив він у соціальній мережі Instagram.

МОК поки офіційно не підтвердив заборону.

Реакція президента України

На це рішення відреагував глава держави Володимир Зеленський. Він подякував Гераскевичу за його позицію і нагадування світові про ціну боротьби України проти російських окупантів.

"Ця правда не може бути незручною, недоречною або називатися "політичною акцією на спортивних змаганнях". Це нагадування всьому світу про те, що таке сучасна Росія", - заявив він.

Також Зеленський підкреслив, що саме це нагадує всьому світу про "глобальну роль спорту" та історичну місію олімпійського руху як такого – все це про мир і заради життя.

Раніше УНІАН повідомляв, що 2026 рік буде роком повернення Росії в міжнародний спорт, за словами народного депутата від "Слуги народу" Жана Беленюка.

