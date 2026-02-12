Воротар 'Баварії' Ноєр відповів, чи готовий повернутися до збірної Німеччини, - Spiegel

У серпні 2024 року 38-річний Мануель Ноєр оголосив про завершення кар'єри в національній збірній

Воротар ФК "Баварія" Мануель Ноєр знову був змушений висловитися щодо спекуляцій про можливе повернення до національної збірної. І вкотре він рішуче підтвердив своє рішення не виступати за збірну Німеччини на чемпіонаті світу влітку, повідомляє Spiegel.

Видання зазначає, що про те, що він більше не хоче грати за Німеччину, Ноєр вже достатньо часто говорив протягом останніх півтора року. Саме тому він знову мусив давати пояснення після поразки 0:2.

В статті йдеться, що у серпні 2024 року 38-річний Мануель Ноєр оголосив про завершення кар'єри в національній збірній, а поразка у чвертьфіналі чемпіонату Європи від Іспанії стала його 124-м і останнім матчем у футболці DFB.

Додається, що після 15 років, кульмінацією яких став тріумф на чемпіонаті світу 2014 року, це було цілком зрозуміле рішення, зважаючи на розчарування на домашньому чемпіонаті Європи.

Проте, як зазначає видання, через рік з'явилися перші спекуляції. Причиною цього стали тривалі випадіння Марка-Андре тер Стегена, наступника Ноєра на воротах збірної Німеччини. Пателлярне сухожилля, спина – ледь він оговтався від однієї травми, як слідувала наступна операція. В матеріалі підкреслюється, що наразі він знову травмований.

Видання пригадало, що у серпні 2025 року федеральний тренер Юліан Нагельсманн, відповідаючи на питання про можливе повернення Ноєра, сказав, що двері відкриті для всіх. Проте він додав, що "на даний момент" не буде займатися питанням Ноєра.

Кілька тижнів потому консультант Ноєра Томас Крот розповів про стан свого клієнта:

"Він у відмінній формі, показує чудові результати. Якщо Юліан Нагельсманн бачить проблему на цій позиції, Мануель здоровий і його запросять – то Ману, безсумнівно, не відмовить".

Проте, як зазначає видання, футболіст чітко сказав "ні".

Ще у вересні 2025 року він виключив можливість повернення, так само як і два місяці по тому, у листопаді, коли колишній тренер збірної Німеччини Йоахім Льов сказав:

"Якщо Мануель Ноєр продовжить грати на найвищому рівні, як ми бачили останнім часом і знаємо вже багато років, я впевнений, що Юліан Нагельсманн це враховує".

Президент "Баварії" Герберт Хайнер цього тижня в інтерв'ю журналу "Sport Bild" назвав Ноєра найкращим воротарем в Німеччині:

"На мою думку, Мануель – найкращий воротар, який є в Німеччині. І я особисто вважаю, що на чемпіонат світу повинні їхати найкращі. Але, звичайно, вирішальною умовою є те, чого хоче Мануель".

В статті вказується, що Ноєр знову відмовився. Більше того, він підтвердив журналістам про остаточне рішення стосовно завершення кар'єри.

"Це гарні слова, але саме він знає моє рішення, тому я посміхаюся над цим", - прокоментував футболіст заяву Хайнера.

Видання поділилося, що саме результати Ноєра є причиною того, що дискусії на цю тему точаться знову і знову. Незважаючи на деякі промахи, як-от у матчі Ліги чемпіонів проти "Арсеналу" (1:3) або його невдалий пас, що призвів до тимчасового рахунку 1:1 у матчі з "Гоффенгаймом", він все ще залишається дуже хорошим воротарем.

В матеріалі висунуто припущення, що можливо, складні стосунки з Нагельсманном також відіграють певну роль у рішенні Ноєра. Під час роботи в "Баварії" Нагельсманн образив Ноєра, звільнивши його давнього друга і тренера воротарів Тоні Тапаловича.

