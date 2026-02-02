Зінченко офіційно перейшов в 'Аякс'

Український захисник повертається до чемпіонату Нідерландів після трьох років у Лондоні.

Лівий захисник збірної України Олександр Зінченко завершив свій етап кар’єри в лондонському "Арсеналі" та став гравцем амстердамського "Аякса". Про це повідомляє офіційний сайт нідерландського клубу.

"Аякс" оформив повноцінний трансфер 29-річного українця. За попередньою інформацією, сума переходу склала близько €1,5 млн. Контракт Зінченка з новим клубом підписаний до кінця червня 2026 року.

В "Арсеналі" Зінченко виступав із липня 2022 року. За цей час він провів 91 матч, у яких відзначився трьома голами та п’ятьма результативними передачами. Першу частину сезону-2025/26 українець провів у "Ноттінгем Форест" на правах оренди, зігравши у 10 поєдинках.

Для Зінченка це не перший досвід виступів у чемпіонаті Нідерландів. У сезоні-2016/17 він захищав кольори ПСВ на правах оренди з "Манчестер Сіті", де у 17 матчах віддав чотири гольові передачі.

