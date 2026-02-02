Тенісистка Еліна Світоліна повернулася до топ-10 рейтингу WTA вперше за пʼять років

Востаннє спортсменка перебувала серед десятки найкращих тенісисток світу ще у жовтні 2021 року.

Українська тенісистка Еліна Світоліна повернулася до топ-10 рейтингу WTA (Жічоча тенісна асоціація). Про це йдеться в оновленому світовому заліку WTA, який оприлюднили 2 лютого 2026 року.

Як пише "Суспільне Спорт", Світоліна показала найкращий результат за карʼєру на попередньому Грендслемі - Australian Open. Тоді українська спортсменка дійшла до півфіналу, де поступилася білорусці Аріні Сабалєнці у двох сетах.

За те, щоб вийти у півфінал Australian Open тенісистка заробила до світового рейтингу додаткових 349 очок, завдяки чому їй вдалося повернутися до топ-10.

"Востаннє Еліна Світоліна перебувала серед десятки найкращих тенісисток світу ще у жовтні 2021 року. А до того часу безперервно входила до топ-10 впродовж чотирьох років. Ба більше: за період перебування у десятці світового рейтингу Світоліна входила до трійки найкращих тенісисток світу - у 2017, 2018 та 2019 роках", - нагадали у виданні.

Як писав УНІАН, раніше Еліна Світоліна стала переможницею турніру WTA в Окленді. У фіналі їй вдалося здолати китайську спортсменку Ван Сіньюй. Відомо, що фінал в Окленді був 23-м у карʼєрі Світоліної, серед яких лише чотири для неї виявилися невдалими.

Також повідомлялось, що українська тенісистка розгромно перемогла колишню росіянку Варвару Грачову на старті турніру в Новій Зеландії. У першій партії Еліна обіграла суперницю з рахунком 6:3, а в другій - остаточно розгромила ексросіянку віддавши всього один гейм - 6:1.

