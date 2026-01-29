Світоліна поступилася першій ракетці світу в півфіналі Australian Open

Це її перша поразка з початку року.

Українська тенісистка Еліна Світоліна у півфіналі турніру Australian Open-2026 посту поступилася першій ракетці світу Аріні Сабалєнці - "нейтральній" тенісистці з білоруським паспортом.

Світоліна програла Сабалєнці у двох сетах - 2:6, 3:6. У першій партії після рахунку 1:1 українська тенісистка програла п'ять з шести наступних геймів.

У другому сеті Світоліна спочатку вела в рахунку 2:0, проте не змогла втримати перевагу і програла – 3:6.

З початку 2026 року і Світоліна, і Сабалєнка виграли 10 матчів поспіль і не програли жодного. Загалом Еліна вже6 всьоме зустрічається з Сабалєнкою, до цього їй вдалось виграти лише один матч.

Втім, для Світоліної цей півфінал став найкращим результатом на Australian Open. Після участі в турнірі Еліна піднялася на десяте місце в live рейтингу WTA.

Australian Open-2026

Нагадаємо, у чвертьфіналі Australian Open-2026 Світоліна розгромила третю ракетку світу Коко Гофф і вийшла у півфінал, встановивши особистий рекорд на турнірі.

Еліна стала другою українкою, яка вийшла до півфіналу австралійського мейджора. До цього це робила Даяна Ястремська (№ 28 WTA) у 2024 році.

